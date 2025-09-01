Resumen deportivo: Lo mejor del fin de semana

El fin de semana estuvo desafiante y entretenido en el mundo de los deportes, dejando momentos memorables en distintos escenarios deportivos, que incluyen Grandes Ligas, tenis, NBA y las carreras de autos.

A continuación te dejamos el resumen deportivo completo:

Grandes Ligas

En Fenway Park, Jarren Durán fue protagonista al conectar el primer jonrón dentro del campo de su carrera, un batazo de tres carreras que impulsó la victoria de los Medias Rojas 5-2 sobre los Piratas y frenó una racha de cinco derrotas en casa.

En Cleveland, la velocidad de Julio Rodríguez marcó la diferencia con un sencillo de dos carreras en el séptimo inning que selló el triunfo de los Marineros 4-2 sobre los Guardianes.

Por su parte, en Los Ángeles, Will Smith entró como emergente y conectó un cuadrangular de oro para que los Dodgers dejaran en el terreno a los D-backs 5-4. Fue su cuarto jonrón como emergente, colocándose segundo en la lista histórica detrás de Jason Giambi.

En Chicago, Lenyn Sosa rompió el empate en la octava con un jonrón solitario y los White Sox sorprendieron 3-2 a los Yankees, cortando la racha de siete victorias consecutivas de Nueva York.

Fútbol: Seattle le arruina la fiesta a Messi

Foto/AP

En la final de la Leagues Cup, los Seattle Sounders vencieron 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, logrando así el título y la clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. Seattle se convirtió en el único equipo de la MLS en conquistar los cinco trofeos disponibles de la liga.

NBA: Doncic brilla en el EuroBasket

El base de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic (77), reacciona tras una falta sancionada a los Lakers durante la primera mitad del cuarto partido de la serie de playoffs de primera ronda de la NBA contra los Minnesota Timberwolves, el domingo 27 de abril de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr, Archivo)

El esloveno Luka Doncic consiguió un triple-doble con 26 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes en la victoria de su selección 86-69 sobre Bélgica, siendo apenas el cuarto triple-doble en un EuroBasket desde 1995.

Mientras tanto, Giannis Antetokounmpo regresó con fuerza al anotar 27 puntos en la cómoda victoria de Grecia 94-53 ante Georgia.

Tenis: Alcaraz lo dio todo

Carlos Alcaraz. Foto/AP

El español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del US Open tras derrotar a Arthur Rinderknech 7-6 (3), 6-3, 6-4, con un punto espectacular incluido: un tiro de espaldas que arrancó aplausos en la pista. Con 22 años, Alcaraz es el hombre más joven de la Era Abierta en alcanzar 13 cuartos de final de Grand Slam.

Carreras de autos

Chase Briscoe celebra. Foto/AP

En el automovilismo, Chase Briscoe ganó por segundo año consecutivo la Southern 500 en Darlington, dominando 309 de las 367 vueltas y avanzando a la segunda ronda de los playoffs de la NASCAR Cup Series. Se convirtió en el primer piloto en repetir en esta carrera desde Greg Biffle en 2005 y 2006.

Con información de MLB y AP.

