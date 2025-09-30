Retiran estudio sobre vinagre de manzana y pérdida de peso

El grupo de publicaciones científicas BMJ Group ha retirado un estudio que sugería que tomar pequeñas cantidades diarias de vinagre de manzana podría ayudar a las personas obesas o con sobrepeso a adelgazar.

El estudio, publicado en marzo de 2024 en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, recibió una amplia atención internacional en ese momento y sigue siendo frecuentemente citado por los medios de comunicación.

Sin embargo, la revista ha decidido retirar el estudio al hallar numerosos aspectos que ponen en duda la calidad del mismo y que afectan al análisis y los valores estadísticos de los datos y a la fiabilidad de los datos brutos. La revista, que considera que el estudio no proporciona suficiente información de los métodos, también ha detectado fallos en el registro prospectivo del ensayo (la base de datos que garantiza la transparencia y el acceso público a la información en un estudio), aspectos que incumplen la política editorial del Grupo BMJ, explica la editorial en un comunicado.

Inicialmente, la revista difundió las preocupaciones y críticas señaladas por algunos científicos -algunas de ellas publicadas como cartas en la revista-, pero tras una revisión del equipo de integridad de contenido de BMJ Group, el estudio fue finalmente remitido a un grupo de expertos estadísticos para evaluar su fiabilidad.

Eso expertos intentaron replicar los resultados y examinar la autenticidad de los datos proporcionados por los autores pero no solo no lo lograron sino que además identificaron “múltiples errores analíticos».

También descubrieron irregularidades en el conjunto de datos, y su informe final concluyó que los datos recopilados de cada participante requerirían un escrutinio independiente adicional.

Los autores del estudio alegaron que sus errores fueron “errores honestos”, pero se mostraron de acuerdo con la decisión de retirar el estudio. La editora de Ética de Publicación e Integridad de Contenidos del BMJ Group, Helen Macdonald, explicó que, “en este momento, los resultados del estudio son poco fiables”, por eso no deben ser mencionados ni por los medios de comunicación ni para otros estudios científicos. “Esta retractación refleja nuestro enfoque estratégico y proactivo para investigar las preocupaciones planteadas sobre el contenido que publicamos. Actuamos cuando es necesario en interés de la transparencia y la importancia de corregir el registro científico»