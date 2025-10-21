Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre retiraron un semáforo que cayó está tarde en la autopista 30 de Mayo, producto de las ráfagas de viento de la tormenta tropical Melissa.

Los miembros de las tres instituciones realizan con celeridad las labores para quitar el semáforo ubicado en la intersección de la 30 de Mayo con calle San Juan Bautista, en el entorno de la Feria Ganadera.

¿Qué se sabe sobre la tormenta tropical Melissa?

El especialista de huracanes John Morales reveló este martes donde se encontrarán las peores lluvias de la tormenta tropical Melissa en el país.

“Los efectos de Melisa se esparcen por cientos de kilómetros de distancia más allá de ese centro de circulación, por lo cual, si estás cerca de Haití, eso impacta a República Dominicana, o sea, se extiende mucho más allá del centro el impacto y el lado activo es el lado este y también el cuadrante nordeste, ahí es donde se encuentran las peores lluvias de este sistema”, explicó.

Reiteró que “esto es un sistema que nos va a impactar. Esto es un sistema que trae grandes riesgos particularmente de inundación, derrumbes y deslaves”.

Anticipó además que este sistema vaya frenando en su traslación hacia el noroeste.