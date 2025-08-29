Retirarte del trabajo no es el final: expertos explican cuándo y cómo dar el paso

Retirarte del trabajo no es el final de tu vida. Expertos señalan que la jubilación es un nuevo comienzo para dedicarte a lo que siempre te apasionó y no pudiste hacer por los compromisos familiares y laborales. Y si la tercera edad es la etapa más larga, qué mejor que disfrutarla con plenitud.

Retirarse con vigor, no con agotamiento

La consultora en gestión humana y retiro laboral, Ana Valdés, sostiene que el mejor momento para dejar la vida laboral es cuando aún se conservan la pasión y el deseo de emprender nuevos caminos.

«la ley dice una cosa, pero mi experiencia me dice que la edad para uno retirarse en aún cuando conserva las fuerzas, el deseo y la pasión de hacer otras cosas diferentes a las que uno ha hecho», afirmó.

Valdés recomienda organizarse después de los 55 años y trazar un plan de vida que no dependa únicamente del empleador. «Poder uno planificar, que no sea el empleador que te diga: ‘mañana usted se va’, sino que tú digas: ‘en este momento estoy lista para hacerlo'».

A su juicio, retirarse ya no significa quedarse en una mecedora, sino comenzar a dedicar el tiempo a aquello que siempre apasionó.

«Retirarte no es como se contemplaba antes, de sentarte en una mecedora. El retiro ahora es definir, es tú decir: ‘ya, en este momento quiero emprender con esto que me apasionó toda la vida’. Porque la idea no es uno quedarse a no hacer nada, es comenzar a hacer aquello que te apasiona», sostiene la experta.

Una nueva mitad de la vida

El médico y kinesiólogo argentino Diego Bernandini, especialista en adultos mayores, define esta etapa como parte de la “nueva longevidad”. Según explica, es un período más largo que la adolescencia o la adultez joven, y exige preparación.

No todas las personas pueden aspirar a una pensión tradicional, ya sea por falta de empleos formales o porque el Estado no puede garantizarla. Por eso, Bernandini aconseja anticiparse con emprendimientos o proyectos adaptados al estilo de vida que cada uno desee.

Indicó que la sociedad también puede jugar un rol, ofreciendo espacios laborales donde los adultos mayores se sientan útiles o apoyando sus nuevos negocios e iniciativas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, conducido por los periodistas Edith Febles y Germán Marte.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

