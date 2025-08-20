Retraso en obras provocan «tapones sin fin» en Ciudad Colonial

Visitantes se quejan por retraso de las obras en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez.

Habitantes de la Ciudad Colonial denunciaron que las autoridades han descuidado las obras pendientes por realizar en la zona y han traído un malestar diario para los choferes y conductores que tratan de movilizarse dentro de la misma.

La mayor fuente de frustración de los transeúntes de la Ciudad Colonial es el retraso de las obras que se están realizando en las principales calles y avenidas, lo que ha provocado intensos entaponamientos debido a los desvíos impuestos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Estas obras son el resultado del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo o Programa de Revitalización (Tu Ciudad Colonial), coordinado por el arquitecto Amín Abel Santos.

A pesar de varios visitantes de la zona entienden la importancia de estos trabajos para desarrollo a largo plazo del sector, algunos argumentan que las autoridades no le están prestando atención a la urgente necesidad de que las obras se concluyan en un periodo de tiempo “aceptable para el transeúnte”.

Tapones afectan transito en calles de la Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

Transeúntes no ocultan su frustración

El motoconchista Antonio Custodio señaló que muchos ciudadanos prefieren “coger un motor” a pedir un taxi o Uber dentro de la Ciudad Colonial debido a que muchos taxistas se niegan a recoger pasajeros dentro de la zona.

“La mayoría de gente que se monta conmigo me dicen que no les queda otra opción que coger un motor porque ningún Uber se quiere meter para acá dentro entre las 4:00 PM a 8:00 PM. Ellos tumban los viajes porque hay muchos tapones y con todos los desvíos, es más un lío que otra cosa”, expresó.

Por otro lado, el taxista Ramón Valdez comentó que varias calles llevan varias semanas clausuradas hasta que las obras sean terminadas pero estas siguen “a medio hacer” y sin fecha próxima para su conclusión.

“Es un descuido. La Zona Colonial recibe muchísimos turistas y gente que vienen a hacer turismo, pero salen espantadas cuando ven todas las veces que tienen que doblar y desviarse por el gobierno no ha querido terminar las obras”, aseguró.

Calles Hostos. Foto/Duani Núñez

Calle Arzobispo Meriño: Tapones constantes

Tapones afectan transito en calles de la Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

La calle Arzobispo Meriño, una de las principales avenidas de la Ciudad Colonial, que ha sido afectada severamente por los entapomientos provocado por las rutas obstaculizadas por los trabajos.

Estas son las calles que se encuentran clausuradas:

Calle Hostos

Calle Arzobispo Nouel

Calle 19 de marzo

Una de las principales consecuencias de las vías cerradas es la poca movilidad que tienen los conductores para trasladarse y evitar formar parte de la larga cola de vehículos que cogestionan las avenidas de la zona.

A pesar de las señalizaciones y avisos de la Digesett, decenas de choferes no saben que dichas calles están clausuradas y desconocen las rutas de desvíos señaladas por la entidad de seguridad vial.

Debido a esto, las autoridades viales han tenido dificultades para desentorpecer el tránsito en dichas avenidas y redirigirlas hacia rutas más ligeras para desalojar las calles más obstaculizadas.

Negocios sufren las consecuencias

Falta de zonas de parqueo es una de las principales quelas. Foto/Duani Núñez.

Algunos de los mayores afectados por las rutas bloqueadas son los propietarios y sus negocios lo cuales se encuentran en dichas avenidas y han sufrido el impacto negativo del retraso de las obras pendiente.

Muchos aseguran que han notado una disminución significativa de la clientela debido al difícil acceso que tienen los posibles visitantes a sus establecimientos y la falta de parqueo disponible y cercano a zonas cercanas.

Sumado a la negativa de varios taxistas para trasladarse por las calles cercanas a las calles cerradas, muchos comerciantes se encuentran sin una solución a la crisis que el retraso de las obras ha provocado en sus negocios.

Los propietarios han levantado un llamado de atención a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y al Ministerio de Turismo (Mitur) para se pueda concretar una fecha aceptable para la realización de los trabajos viales.

¿Que medidas tomó el gobierno?

Desvió hacia calle Billini. Foto/Duani Núñez

El pasado miércoles 30 de julio, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró el remozado parque Juan Pablo Duarte y dejó en funcionamiento la restaurada calle Las Mercedes de la Ciudad Colonial, como parte del amplio programa de rehabilitación de la zona turística de la capital dominicana.

El funcionario afirmó que la apertura de la simbólica calle Las Mercedes es parte del proyecto de Calles Priorizadas, que busca convertir las vías de la Ciudad Colonial en espacios públicos más habitables, caminables, inclusivos y accesibles para sus residentes, comerciantes y visitantes.

Las calles priorizadas son: Las Damas, El Conde, Hostos, Luperón, Salomé Ureña, Duarte, 19 de Marzo, José Reyes, Las Mercedes, Arzobispo Nouel y Padre Billini.

Al inicio del pasado mes, el ministro David Collado también había dejado iniciados los trabajos de recuperación del programa de Mejoramiento de Viviendas en Ciudad Colonial (Promevi), que ejecuta el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD).

Esto forma parte del amplio programa de revitalización urbana impulsado por el Ministerio de Turismo, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado en estrecha coordinación con residentes, comerciantes y actores del sector privado.

