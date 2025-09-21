Retrasos y desvíos en el AILA: estas son algunas de las operaciones afectadas por la falla eléctrica

Aerodom dice que más de 20 vuelos fueron afectados por la falla eléctrica

Desde las 9:18 de la mañana de este domingo, hora cuando ocurrió el fallo eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), esa terminal se ha visto afectada con retrasos y desvios de vuelos.

Luis José López, director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), indicó pasado el mediodía que los vuelos desviados son Spirit 1567 (Orlando), United 1984 (Newark), Delta 1917 (Nueva York) y Delta 1958 (Atlanta, desviado a Santiago).

En tanto, dijo que los retrasados son: Jetblue 1929 (Boston) y Aeroméxico 655 (Ciudad de México).

En tanto, pendiente de salida estaban Jetblue 2709 (Nueva York, programado para las 9:45 de la mañana). Los arribados con demora: American 1237 (Miami) y Copa 129 (Panamá).