Reunión Conep-Hacienda: por qué genera tanta expectativa   

Este miércoles, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sostendrá un encuentro con el Ministerio de Hacienda, una cita que ha encendido expectativas en el sector empresarial y económico del país, ya que se abordarán posibles acciones conjuntas para impulsar el crecimiento económico, afectado por factores externos.

Así lo confirmó el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini: «Es un encuentro para escuchar, para trabajar desde el punto de vista que hay en las autoridades y de cómo juntos podemos impulsar el crecimiento económico que ha sido afectado por factores externos».

Marranzini también reveló que el Ministerio de Hacienda se ha reunido con otros sectores importantes con el objetivo de dinamizar la economía.

“Se reunió con las pymes, se reunió con un grupo importante de empresarios -hoy con la cúpula empresarial en el Conep-. Hay una serie de reuniones, básicamente, lo que queremos es resaltar la confianza que hay en las autoridades, en la economía (…) lo más importante es que trabajemos juntos para impulsar el crecimiento económico, que ha sido afectado por factores externos”, indicó.

El dirigente empresarial subrayó: “Que sigamos trabajando hacia adelante, sea reforma o sean otras reformas, lo hagamos de la forma como se ha caracterizado, con un diálogo permanente, siempre buscando las mejores decisiones, las mejores medidas que beneficien a todos en el país”.

