Reunión del CNM será a las 5:00 de la tarde este viernes

Los miembros del Consejo Nacional de la Magristratura (CNM) se reunirán hoy a las 5:00 de la tarde para decidir sobre las entrevistas realizadas el día de ayer, en el marco de las evaluaciones de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia TC/0270/20, advirtió que cualquier decisión del CNM debe ser objetiva y transparente. Si un juez no es ratificado, esa decisión debe ser motivada y sustentada en razones claras, en cumplimiento del artículo 181 de la Constitución.

Pilar Jiménez Ortiz: la jueza que puso al día la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

Designada jueza de la SCJ en julio de 2017, Pilar Jiménez Ortiz asumió en 2019 la presidencia de la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial. Enfrentó un atraso histórico de 11,654 expedientes, algunos con audiencias pendientes desde 1992, y logró eliminar ese cúmulo. Entre 2019 y agosto de 2025, la Sala dictó 24,707 decisiones de casación, un récord institucional.

Jiménez Ortiz es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 1986, con múltiples posgrados y maestrías en derecho procesal civil, empresarial, administrativo y justicia constitucional en universidades de República Dominicana, Costa Rica y España. Ha sido jueza de paz, de primera instancia, presidenta de cámaras civiles y jueza del Tribunal Superior de Tierras.

Actualmente es Comisionada Iberoamericana de Ética Judicial, cargo desde el cual ha emitido dictámenes sobre desempeño e integridad de jueces en la región. También ejerce la docencia en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Manuel Alexis Read Ortiz: “Larga experiencia Judicial y reconocida autoridad doctrinal”

Nombrado juez de la Suprema Corte en 2017, Manuel Alexis Read Ortiz fue escogido en 2019 presidente de la Tercera Sala, que conoce asuntos de tierras, laboral, contencioso tributario y administrativo. Bajo su liderazgo, la Sala resolvió un cúmulo histórico de casos civiles y comerciales, incluyendo expedientes pendientes desde 1984. En 2019 tenía 5,004 expedientes bajo su competencia; entre 2019 y 2025 dictó 15,808 sentencias de casación.

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Read Ortiz tiene más de 30 años en la judicatura. Ha cursado estudios especializados en Costa Rica, la Escuela Nacional de la Judicatura y universidades españolas. Ha presidido salas civiles, cortes de apelación y el Tribunal Superior de Tierras.

Es también un prolífico doctrinario. Entre sus obras destacan Los medios de inadmisión en el proceso civil dominicano (dos tomos), Las incapacidades en Derecho Civil (dos tomos), y Del Referimiento y otros temas, además de estudios coescritos sobre jurisprudencia civil.

Moisés Ferrer Landrón: “Un salto exitoso del Ministerio Público a la Judicatura”

Designado a la Suprema Corte en 2017, Moisés Ferrer Landrón integra actualmente la Tercera Sala. Ha sido ponente en más de 450 proyectos de decisiones y se ha destacado como juez de instrucción especial en procesos de alta sensibilidad pública. Representó al Poder Judicial en la Conferencia de Tierras del Banco Mundial (Washington, 2025) y en la Conferencia del Poder Judicial (Santo Domingo, 2024).

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ferrer Landrón ha completado una extensa formación en España y República Dominicana: maestrías en Estudios Políticos Electorales (PUCMM–Universidad de Granada), Derecho Administrativo y Gestión Municipal (UCLM), y Derecho Constitucional y Derecho Público (UCLM). Ha cursado, además, especialidades en justicia constitucional, derecho administrativo, procedimiento civil, derecho penal y procesal penal, entre otros.

Transparencia y acceso público

Los informes completos de desempeño de los tres magistrados, así como de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2020 a la fecha están disponibles en el portal del CNM para consulta ciudadana.