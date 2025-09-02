Reunión del nuevo obispo Manuel Ruiz con sacerdotes: planes y diálogo pastoral

El papa Leon XIV nombró al padre Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, como primer obispo de la Diócesis de Stella Maris, antigua Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo. En ese sentido, el actual párroco de la cuidad, encabezó una reunión de fraternidad con sacerdotes.

Durante la jornada en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, se realizó un espacio de diálogo con el propósito de que cada presbítero comparta su experiencia pastoral. En ese aspecto, la actividad comenzó con un momento de oración frente al Santísimo Sacramento.

El monseñor Ruiz indicó los planes, proyectos y prioridades para la Diócesis. Dijo que ejercerá el ministerio con cercanía, humildad y disposición permanente al diálogo con el clero.

“Quiero caminar junto a ustedes, como hermano y pastor, impulsando una pastoral viva que responda a los desafíos de nuestro tiempo”, señaló el obispo.

En la reunión con decenas de curas diocesanos y religiosos, seleccionaron una comisión de sacerdotes que tendrá a su cargo la organización de la ordenación episcopal del clero Ruíz, que se encuentra fijada para el próximo sábado 8 de noviembre de este año.

Además, el equipo de trabajo está integrado por Gonzalo Herrera, Fermín De los Santos, Eduardo Carrión, Fray Arístides Jiménez Richardson, Ernesto García Cairo y Domingo Vásquez Morales, por mencionar algunos.

La ordenación marcará un hito en la iglesia católica en República Dominicana y en la vida pastoral de la Diócesis Stella Maris, que se prepara para recibir a su nuevo obispo. El encuentro fue propicio para estrechar lazos y fortalecer la unidad diocesana.