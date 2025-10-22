Trayectoria de Melissa: revelan cuándo la tormenta tropical podría convertirse en huracán categoría I

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Melissa podría fortalecerse y alcanzar la categoría 1 de huracán durante el transcurso del jueves.

Trayectoria

En su más reciente boletín, la entidad meteorológica explicó que Melissa, el ciclón número 13 de la actual temporada, se encuentra aproximadamente a 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Mantiene un desplazamiento hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h, aunque se prevé que reduzca aún más su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y luego al nor/noroeste en los próximos días.

Actualmente, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento progresivo conforme avance su trayectoria.

Desde tempranas horas de la mañana, Melissa ha generado abundante nubosidad sobre gran parte del territorio nacional, acompañada de aguaceros dispersos y tronadas aisladas, especialmente en zonas del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.

Provincias bajo alerta

Alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.

