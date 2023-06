Desde hace cinco años, la Hacienda española emprendió un proceso legal contra Shakira por el presunto fraude fiscal que la colombiana habría cometido en ese país a lo largo del periodo que comprende los años 2011 a 2015.

El diario El País reveló recientemente una de las declaraciones más largas y reveladoras que Shakira dio ante los tribunales de ese país para defender su inocencia. En medio de esa intervención, que duró cerca de 90 minutos, la colombiana reveló detalles de cómo se dio su llegada a Barcelona, por Gerard Piqué, y los motivos por los que no pagó impuestos durante los primeros años de su relación.

Según lo que siempre ha señalado la colombiana, a pesar de que en 2011 ella ya estaba de novia con el exfutbolista español, no vivía en ese país, lo que no la hacía tener obligaciones tributarias con España. “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día”, señaló la colombiana.

Cabe mencionar que desde hace cinco años, Hacienda emprendió un proceso legal contra la colombiana en el que la señalan de Shakira defraudó a las autoridades de ese país al no pagar sus respectivos impuestos, concretamente en el periodo que comprende entre 2011 y 2014.

Por su parte, la colombiana siempre ha defendido que para esa época, aunque ya tenía una relación con Gerard Piqué, ella no vivía en Barcelona. “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo”, recordó la colombiana ante las autoridades de España.

La artista insistió ante las autoridades que en ese año no sólo estaba realizando su gira Sale el sol por todo el mundo, sino que apenas empezaba a conocerse con Piqué, por lo que era imposible que ya estuviera viviendo en Barcelona.

“Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”, añadió Shakira al señalar que ella no estaba segura de que la relación con Gerard Piqué fuera a terminar en algo serio, debido a la diferencia de edad y a que él era “futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época”.

Shakira insistió en que se radicó en España desde 2015, año desde el que se registran sus aportes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) de ese país, pero para las autoridades españolas la cantante colombiana residía en su territorio desde 2011.

La cantante señaló en sus declaraciones que tan sólo en 2015, cuando escolarizó a su hijo Milan y emprendió una vida en familia con Gerard Piqué, empezó a vivir de lleno en España. Reiteró que en ese momento, Piqué “es un tipazo, pero entonces (2011) era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia”.

El sustento de la Fiscalía para imputar a la colombiana es que, en sus cuentas, Shakira vivió en España más de medio año en el 2012, 2013 y 2014, lo que la convertía en residente en el país ibérico. El fiscal ha sustentado que las únicas veces que la colombiana se ausentó del país fue cuando participó como jurado en el reality show The Voice en Estados Unidos (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

Por su parte, la defensa de Shakira pretende demostrar que la artista no vivía en España y que, contrario a lo que las autoridades señalan, la colombiana pasó menos de 60 días en ese territorio. Además, insisten en que como su vida amorosa con Piqué apenas iniciaba, la cantante no tenía obligaciones con el país, tan sólo algunos conciertos que hicieron parte de su gira.

