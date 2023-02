La modelo colombiana Melissa Vallecilla, quien dijo tener una hija del cantante Anuel AA, reveló los supuestos resultados de la prueba de paternidad que se hizo el artista.

Los documentos que mostró en cámara durante una entrevista dieron como 99.9 % positivo, lo que da a entender que el trapero sería el padre de la niña.

Vallecilla explicó además que pese a tener un método de planificación intrauterino pensó que no iba a quedar embarazada luego de tener relaciones sexuales con el artista. Sin embargo, dijo que Anuel se negó a usar condón.

“En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo (…) Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar… por qué, no sé”, añadió.

Luego, de tener la sospecha de que estaba embarazo, se comunicó con él pero nunca volvieron a encontrarse.

“Yo le escribo a él y le digo, ‘Mira, quiero verte y necesito hablar contigo’… y me dice, ‘Ok, tengo planeado ir para Houston y allá hablamos’, y yo le dije, ‘¡Ok, perfecto!’-

La modelo aseguró que luego de un tiempo este no le respondía los mensajes ni las llamadas, por lo que no sabía qué hacer, así que optó por llamar al amigo que los presentó y le dijo, “Mira, necesito hablar contigo, por favor, veámonos’, y me dice, ‘Listo, llégueme aquí a este restaurante que estoy comiendo y hablamos’… Y me dice, apenas me bajo del carro, ‘Melissa tú parece que estuvieras de embarazo’ y me quedé de, ‘ay, cómo así, sí lo estoy’, pero me dice, ‘No me digas que Anuel es el papá’, y le dije, ‘sí’”.

Anuel AA desmiente a Melissa

El pasado 9 de febrero, el cantante Anuel AA dijo que nunca sostuvo una relación con la colombiana, aunque sí manifestó que la conoció.

A través de un en vivo en su red social Instagram, expresó lo siguiente:

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca, hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailín (…) Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”, dijo.

“Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailín. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘Arranca pa’l carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, añadió.