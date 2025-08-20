La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

El Departamento de Policía del condado de Westchester reveló nuevos detalles acerca de la muerte de la influencer dominicana radicada en Nueva York, Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como Ariela “La Langosta”, hecho que ha conmocionado tanto a la comunidad dominicana en Estados Unidos como a sus seguidores en plataformas digitales.

La Oficina del Forense Médico de Westchester confirmó que la creadora de contenido, hallada sin vida en su coche el pasado domingo en el Cross County Parkway, murió a causa de heridas de bala.

De acuerdo con el reporte oficial, Ariela, de 33 años, quien tenía direcciones en los condados de Westchester y Rockland, fue encontrada alrededor de las 8:00 de la mañana detrás del volante de su vehículo, próximo a la salida de Broad Street en Mount Vernon.

Las autoridades indicaron que la investigación preliminar determinó que la víctima probablemente fue objeto de violencia y que su muerte no parece haber sido un acto aleatorio.

«El homicidio sigue bajo investigación por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. La asistencia ha sido proporcionada por otros organismos policiales locales, estatales y federales durante la investigación continua», explicó la policía en un comunicado.

Asimismo, precisaron que, debido a la investigación en curso, no se revelarán más detalles por el momento.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela Mejía-Polanco era una influencer dominicana con más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Se destacó por sus rutinas de baile, su estilo provocador y su presencia en el entretenimiento urbano.

Además de su faceta digital, trabajaba como mesera en la discoteca Opus Lounge, en Nueva York. Allegados señalaron que actualmente estaba organizando la fiesta de 15 años de su hija.

Reacciones en redes sociales

La noticia de su fallecimiento ha desatado una ola de mensajes de duelo por parte de seguidores y artistas urbanos como Tekashi 6ix9ine, La Insuperable y Caldivi, quienes compartieron homenajes en sus redes sociales.

