Revelan el nombre de tres funcionarios que al igual que Paliza deben tomar licencia ya

El experto en temas de institucionalidad y transparencia, Francisco -Pancho- Álvarez Valdez, dio a conocer este miércoles los nombres de tres funcionarios que al igual que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, debían tomar una licencia en sus funciones para generar un distanciamiento entre la campaña electoral y los recursos públicos.

Según indicó Álvarez Valdez durante una entrevista en el programa televisivo «Uno+Uno», que se transmite por Teleantillas 2, estos son: Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y Abel Martínez, alcalde de Santiago.

«Hay que saludar la licencia que tomará Paliza, porque claro, el presidente del partido (Revolucionario Moderno) no puede estar en funciones gubernamentales y al mismo tiempo organizando una campaña de reelección. Es decir, es un paso que hay que aplaudir e invitar a otros a que lo hagan, como a Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas, que es secretario de organización del PRM, y en consecuencia va a estar involucrado directamente en la campaña electoral», dijo el abogado.

«Yo voy más lejos. Carolina Mejía, que va a la reelección por la Alcaldía del Distrito Nacional, debería también dejar que el vicealcalde asuma esa función para dedicarse ella a la campaña electoral. Además, Abel Martínez también debería tomar una licencia», agregó Pancho Álvarez.

Sobre la licencia de Paliza

Se recuerda que José Ignacio Paliza anunció ayer miércoles que a partir del próximo 17 de enero, tomará una licencia en sus funciones como ministro administrativo de la Presidencia para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Luis Abinader.

José Ignacio Paliza, presidente del PRM

«Estará solicitando licencia no remunerada, cosa que me pueda permitir dedicar todo mi tiempo a este nuevo reto que se me ha delegado. Además, para generar un distanciamiento entre la campaña y los recursos públicos, así como mandar un ejemplo y una señal de que las cosas deben hacerse diferentes», manifestó.

En cuanto a quién asumirá sus responsabilidades, Paliza expresó: «Es una prorrogativa del presidente Abinader, pero entiendo que será uno de nuestros actuales viceministros que se quedará de manera interina».

