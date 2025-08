Revelan la causa de muerte del cantante Ozzy Osbourne

El legendario artista Ozzy Osbourne murió de un ataque cardiaco y sufría de enfermedad arterial coronaria además de sufrir de Parkinson durante años, según su certificado de defunción.

El cantante padecía enfermedad coronaria y párkinson, según el certificado presentado en el registro civil de Londres y obtenido por The New York Times el martes. Osbourne falleció el 22 de julio a los 76 años.

Puede leer: ComicCon RD 2025 vuelve con fuerza al país

Un correo electrónico de The Associated Press solicitando confirmación a la oficina de registro civil del Ayuntamiento de Hillingdon, en el noroeste de Londres, que abarca el distrito donde, según informes, el cantante de Black Sabbath fue declarado oficialmente muerto, no fue respondido de inmediato.

Osbourne pospuso todas sus actuaciones en 2019 tras sufrir una caída en su casa de Los Ángeles, antes de compartir su diagnóstico de párkinson y anunciar en 2023 que se retiraría de las giras.

Apenas unas semanas antes de su fallecimiento, actuó con la formación original de Black Sabbath en lo que Osborne afirmó que sería su último concierto.

El certificado, firmado por su hija, Aimee, indicaba que la profesión de su padre era «Compositor, intérprete y leyenda del rock».

Los fans de Osbourne rindieron homenaje al ícono del rock la semana pasada durante una procesión fúnebre que recorrió Birmingham, Inglaterra, su ciudad natal. Sharon Osborne, su esposa desde hace 43 años, y sus tres hijos se unieron a la procesión, mientras los fans acudían a honrar al cantante, a veces conocido como el Príncipe de las Tinieblas.

Amanda Summers, cantante de 37 años de Bolton, Inglaterra, declaró a Reuters que estaba contenta de estar allí con otros que admiraban a Osbourne.

«He sido fan de Black Sabbath durante mucho tiempo, veía ‘The Osbournes’ en la televisión, así que hemos crecido con ellos en casa; son como nuestra familia, ¿sabes?», dijo.