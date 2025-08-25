Revelan la causa del incendio en Loma del Oro; el siniestro fue liquidado

Las autoridades dan por concluido el operativo y anuncian control total del fuego

SAN JOSÉ DE LAS MATAS (República Dominicana). – El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, informó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, el incendio en la zona de Loma del Oro quedó completamente liquidado gracias a la intervención de las brigadas de los bomberos forestales y guardaparques de este ministerio.

Adicionalmente, mencionó que las lluvias registradas en el área, incluso con granizo, ayudaron a apagar los focos que permanecían activos.

Con el incendio ya liquidado, las autoridades han dado por concluido el operativo de respuesta directa, procediendo a la desmovilización del personal y dejando completamente despejada el área afectada por el fuego.

Asimismo, informaron que el siniestro fue provocado por una descarga eléctrica registrada en la zona, y precisaron que las limitaciones en los accesos dificultaron el ingreso de maquinaria pesada, lo que representó un reto adicional para las labores de control y extinción.

El ministro, Paíno Henríquez, destacó que este resultado refleja el compromiso y la rápida respuesta de las brigadas de bomberos forestales, guardaparques y comunitarios previamente capacitados en el manejo del fuego, al tiempo que reafirmó la determinación de la institución de continuar fortaleciendo las medidas de prevención y protección de nuestros bosques, fuera y dentro de las áreas protegidas frente a los incendios forestales.

Se destaca también el trabajo en equipo y la gestión del administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, Alex Corona, quien colaboró con la logística y traslado del equipo de bomberos forestales y guardaparques, además de garantizar la ubicación de las brigadas con todo lo que necesitaban en el Centro de Protección y Vigilancia Antón Sape Bueno, ubicado en la mencionada área protegida.

Medio Ambiente reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y continuará fortaleciendo las capacidades de respuesta ante emergencias ambientales. Al mismo tiempo, hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, actuar con responsabilidad y colaborar activamente en la conservación de nuestras áreas protegidas, que son patrimonio de todos y base fundamental para el desarrollo sostenible del país.

