Revelan los nombres de los fallecidos en el tiroteo de Pueblo Nuevo, Santiago

Se dieron a conocer las identidades de las dos personas fallecidas durante un tiroteo registrado la mañana de este lunes, presuntamente protagonizada por miembros de dos supuestas bandas delincuenciales en la calle Anacaona, esquina Libertad, del sector Pueblo Nuevo, al norte de Santiago.

De acuerdo con las versiones, los fallecidos son Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y un segundo, únicamente identificado como El Capital.

Se informó que los heridos son tres y se encuentran ingresados en varios centros de salud de la ciudad. Se ignoran sus identidades.

En el barrio circulan versiones de que el tiroteo se produjo durante un «teteo» o fiesta callejera, que ya se ha vuelto costumbre cada fin de semana, lo que escandaliza todo el lugar y sus inmediaciones. Esta vez, la Policía Nacional intervino y supuestamente la recibieron a pedradas, por lo que abandonó el sitio; posteriormente, se originó el tiroteo entre las bandas, que dejó como resultado dos muertes y varios heridos.

Aún no hay un reporte oficial del incidente.

