Revelan nombres de los presuntos responsables del doble homicidio en Pueblo Nuevo, Santiago

La Policía Nacional identificó este martes a cinco hombres como los presuntos responsables del tiroteo que dejó dos personas muertas y tres heridas, ocurrido ayer en la calle Anacaona, esquina Duarte, en el sector Pueblo Nuevo de Santiago de los Caballeros.

Se trata de Yudelfry Arias (alias Cara de Bola), Bujía, Yasel, Andy, Edwin y El Siete, quienes han sido buscados activamente por agentes de la uniformada.

De igual forma, la Policía identificó a Scotti Manuel Tejada Francisco (Escori), de 23 años, y a Jasson Alexander de los Santos Batista (El Capi), de 20, como las víctimas mortales del ataque.

Mientras que los heridos son Juan Antonio Toribio Martínez, de 57 años; Elistha Heridenia Almonte, de 19, y Russell Arath Núñez, de 24, quienes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

Sobre el crimen

Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo en la citada calle cuando los agresores, a bordo de motocicletas, les emprendieron a tiros sin mediar palabras.

Se indica que, en la escena del crimen, fueron recolectados 67 casquillos calibre 9 mm y un proyectil, además de realizarse levantamientos fotográficos y toma de muestras científicas por parte de la Policía Científica.

Depuración

Además, la Policía Nacional comunicó que, al ser depurado en los archivos policiales, Scotti Manuel Tejada (a) Escori figura con antecedentes por homicidio y robo, además de una denuncia reciente por despojo de pertenencias.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Santiago para los fines correspondientes.

