Reverendo Paulino Moya no confía en llamado de Abinader a diálogo nacional

El reverendo y dirigente evangélico, Domingo Paulino Moya, se unió a los que han protestado la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, y dijo que no confía en el llamado que hace el presidente a un diálogo nacional.

«No confío en un presidente que tiene a su disposición el poder constitucional y jurídico de la República y se aboque a pedir diálogo, ayuda y consenso en una situación migratoria que requiere con urgencia el uso de la autoridad gubernamental para salvar la nación de una situación migratoria crítica que asfixia la independencia nacional».

Dijo que «los hombres que le damos seguimiento a la situación geopolítica global entendemos que enfrentar la situación migratoria que sacude el sentimiento nacional, es de extrema urgencia, pues la élite que instala el nuevo orden mundial agenda 2030 camina a paso doble con una falta de juicio y de respeto por la soberanía del pueblo, que coloca en grave situación la independencia, soberanía y dignidad de la patria».

Añadió que el pastorado nacional, en comunión con los valores divinos y del patricio Juan Pablo Duarte y Diez, rechaza el pedido de Abinader de unidad nacional, diálogo y consenso para la solución del problema migratorio que afecta de forma severa la soberanía nacional, porque aparte de que entiende se ha hecho tarde, los planes políticos del presidente suenan en el odio del buen sentido dominicano, como un pedido político dilatorio a una situación nacional».

Puede leer también: Las frases del discurso de Luis Abinader en su 3 período de Gobierno

Afirmó que lo que demanda la República «es sacrificar los interés particulares y personales y mirar atrás con el valor que demandan los acontecimientos migratorios y económicos de hoy y tirar al precipicio todo compromiso y pacto que se haya firmado con los sectores globales que hoy con rapidez instalan un nuevo orden mundial agenda 2030», lo que aseguró son «una seria amenaza a la existencia humana».

Paulino Moya, también director ejecutivo del Foro Permanente por la Paz Política y Social Global, indicó que se ha destacado en los últimos años, por defender la dignidad humana de los hombres del púlpito cristiano.

Adelantó que la asistencia al diálogo que convoca el presidente Abinader, de cualquier entidad evangélica es «inoportuno y carecería de la confianza y legitimidad».

También apuntó que los números que Abinader detalla del crecimiento económico «caen al vacío, al no llegar a beneficiar a los sectores más empobrecidos» y lamentó que «ya en el país no haya clase media y que el desbarajuste económico se haya llevado por delante la cultura de ahorro del pueblo dominicano».

«Los dominicanos más pobres no se sacian con números ni cálculos de prosperidad hotelera ni turística, pues sus precarios ingresos no le alcanzan para acudir a un descanso en uno de esos caros hoteles y que si el presidente Abinader busca levantar su proyecto reeleccionista 2024, debe mostrar con sinceridad que respeta y defiende de forma práctica la dignidad de la patria y escuche las voces de las entidades sociales serias que sustentan la defensa de los mejores intereses nacionales, aparte de que debe de mirar atrás en lo que prometió como político y no gobernar con popis insensibles y sin compromisos de bien común, esos burócratas insensibles y sin aprecio por el bien común y con una naturaleza de sentimientos inicuos, los que nunca han pasado un día de hambre», concluyó.

Le invitamos a leer: Ciudadanos con opiniones encontradas por discurso de Abinader