Revisión de redes sociales para visas de estudiantes: lo que dice la Embajada de EE.UU. 

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana recordó la importancia de conocer los cambios recientes en la política de visas de los Estados Unidos relacionados a redes sociales, especialmente si se está solicitando una visa F, M o J.

Puede leer: Narrativas estigmatizantes que limitan la prevención del suicidio

«A todos los solicitantes de visas de estudiante e intercambio (categorías F, M y J) se les solicita ajustar la configuración de privacidad de sus perfiles de redes sociales a “público.” Esto facilita la revisión requerida y aplica a todos los solicitantes, sin importar su nacionalidad», expresó la entidad.

Estas medidas forman parte del proceso de verificación para determinar la elegibilidad de un solicitante para ingresar a los EE. UU.

Además, los solicitantes deben incluir en el formulario DS-160 los identificadores de todas las cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años. Omitir información o proveer datos falsos puede resultar en la negación de la visa y una posible inelegibilidad para futuras solicitudes.