Rey de España llama a luchar contra el cambio climático

El rey de España, Felipe VI, instó ayer a los participantes en la cumbre del clima a actuar con liderazgo en la lucha contra el calentamiento del planeta, una tarea ante la que se mostró convencido de que aún se está a tiempo, pero no para dudar.

“Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. Debemos actuar con liderazgo y con determinación. Sí, todavía hay tiempo, pero no hay tiempo para dudar; sí, hay esperanza, pero también mucho trabajo por hacer y es muy posible que se necesiten varias generaciones para lograrlo”, subrayó el rey ante jefes de Estado y de Gobierno.

En su intervención, casi en su totalidad en inglés, el rey recordó el lema de la cumbre, “Es hora de actuar”, y subrayó que el Acuerdo de París debe guiar los esfuerzos contra el cambio climático.

Para ello, hizo un llamamiento a cada uno de los que, de una u otra forma y en la medida de sus responsabilidades, tienen la capacidad de orientar y facilitar el cambio hacia un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente y compatible con los límites del planeta.

“La lucha contra el cambio climático representa una oportunidad de oro y debemos aprovechar la ocasión”, añadió antes de recalcar que la ecología y la economía no son incompatibles, sino todo lo contrario.

Al hilo de ello, subrayó que la ambición climática es el impulso para lograr una sociedad cohesionada y una economía competitiva que no deje a nadie atrás.

Para el rey, es evidente que las personas más vulnerables son las más afectadas por el impacto del calentamiento global, agravando los riesgos y las causas de la desigualdad social, la pobreza y el hambre.