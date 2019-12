Rey España designa a Pedro Sánchez de candidato

El presidente del Gobierno español en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, fue designado ayer, miércoles, por el rey candidato a jefe del Ejecutivo, aunque no tiene asegurada una mayoría parlamentaria y no hay fecha para la investidura.

Minutos después del anuncio, Sánchez anunció que aceptaba el encargo y avanzó que el próximo lunes él y su Partido Socialista (PSOE) emprenderán una serie de contactos con todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados “para ver si podemos encontrar una mayoría más amplia”.

En una comparecencia ante la prensa en el Palacio de La Moncloa, Sánchez recalcó que “no hay alternativa posible” a la luz de los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre, por lo que urgió a los demás partidos a asumir sus responsabilidades para que el país pueda tener finalmente un Gobierno “cuanto antes”.

Preguntado directamente acerca de un posible calendario para una moción de investidura en el Congreso, el jefe del Gobierno en funciones no ofreció fechas y se limitó a señalar que primero es necesario definir “el qué, y lo segundo es el cuándo”.