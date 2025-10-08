Rhadamés Peña vuelve a ganar parada del Torneo RD Golf Elite

LA ROMANA.–  Rhadamés Peña volvió a dominar la IV parada del Torneo RD Golf Elite, celebrado el pasado fin de semana en el campo The Links, del complejo Casa de Campo.

Peñá ganó el evento con ventaja de tres golpes sobre Enrique Valverde Asmar, luego de rondas de 69, 74 y 73 (+3).  Valverde (+6) terminó con rondas de 77, 72 y 70, seguido de Waldo Aguasvivas (+10) quien entregó dos tarjetas de 76 y una de 71 para completar el top-3.

El top-10 lo completaron Marco Polanco (+18), John Paul Garrido (+24), Juan Carlos Perelló (+25), George Morales (+26), Stefano Stefan (+27), Peter Garrido (+29) y Guillermo Fernández (+30).

“Rhada” ganó también la II y la III parada del torneo organizado por la Federación Dominicana de Golf, con Juan Cayro Delgado ganando la primera.

El Tour RD Golf Elite concluyó su primera temporada con cuatro exitosas paradas y regresará en 2026 con un calendario más grande para mayor competencia del golf amateur de alto rendimiento.

SOBRE EL TOUR RD GOLF ELITE

La serie de Torneos RD Golf Elite fue fundado por la Federación Dominicana de Golf con el objetivo de impulsar el desarrollo competitivo y posicionar a los talentos en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR).

El evento está diseñado para jugadores con hándicap índex de 4.4 o mejor, al primero del mes de la fecha del torneo.

