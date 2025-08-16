Ricardo de los Santos asume la presidencia del Senado para el período 2025-2026

El Senado de la República eligió y juramentó este sábado 16 de agosto a su nuevo bufete directivo para el período 2025-2026, encabezado por el senador Ricardo de los Santos como presidente. Completan la directiva el senador Pedro Catrain, como vicepresidente, y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villegas, en calidad de secretarias.

Durante su discurso de juramentación, De los Santos agradeció de manera especial a la provincia Sánchez Ramírez por su respaldo en las urnas, que le permite ocupar una curul en el Senado.

El recién electo presidente destacó la armonía con la Cámara de Diputados y aseguró que desde el Congreso Nacional se continuará trabajando en beneficio de la República Dominicana. Señaló que, en el año legislativo anterior, fueron aprobados 117 proyectos de ley, de los cuales más de 60 fueron promulgados, evidenciando un período de alta productividad legislativa.

“Hay un gran reto por delante, y de la misma forma que logramos esa alta productividad en el año legislativo que concluyó, lo propio lo haremos en este año legislativo que inicia”, afirmó De los Santos, comprometiéndose con el trabajo legislativo y la agenda nacional.

Con la juramentación de este sábado, el Senado inicia una nueva etapa legislativa, marcada por la continuidad de proyectos, la cooperación interinstitucional y el compromiso con el desarrollo del país.