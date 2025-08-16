Ricardo de los Santos asume la presidencia del Senado para el período 2025-2026

  • Hoy
Ricardo de los Santos asume la presidencia del Senado para el período 2025-2026

Foto: Guillermo Burgos.

El Senado de la República eligió y juramentó este sábado 16 de agosto a su nuevo bufete directivo para el período 2025-2026, encabezado por el senador Ricardo de los Santos como presidente. Completan la directiva el senador Pedro Catrain, como vicepresidente, y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villegas, en calidad de secretarias.

Durante su discurso de juramentación, De los Santos agradeció de manera especial a la provincia Sánchez Ramírez por su respaldo en las urnas, que le permite ocupar una curul en el Senado.

El recién electo presidente destacó la armonía con la Cámara de Diputados y aseguró que desde el Congreso Nacional se continuará trabajando en beneficio de la República Dominicana. Señaló que, en el año legislativo anterior, fueron aprobados 117 proyectos de ley, de los cuales más de 60 fueron promulgados, evidenciando un período de alta productividad legislativa.

WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.08.51 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.00 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.00 AM 1
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.01 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.01 AM 1
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.05 AM
Foto: Guillermo Burgos.

“Hay un gran reto por delante, y de la misma forma que logramos esa alta productividad en el año legislativo que concluyó, lo propio lo haremos en este año legislativo que inicia”, afirmó De los Santos, comprometiéndose con el trabajo legislativo y la agenda nacional.

Con la juramentación de este sábado, el Senado inicia una nueva etapa legislativa, marcada por la continuidad de proyectos, la cooperación interinstitucional y el compromiso con el desarrollo del país.

EN VIVO: Congreso apertura segunda legislatura ordinaria 2025
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ricardo de los Santos asume la presidencia del Senado para el período 2025-2026
Ricardo de los Santos asume la presidencia del Senado para el período 2025-2026
16 agosto, 2025
Rendición de cuentas del Senado y la Cámara de diputados: ¿Qué se ha logrado?
Rendición de cuentas del Senado y la Cámara de diputados: ¿Qué se ha logrado?
6 agosto, 2025
EN VIVO: Rendición de cuentas en conjunto del Senado y Cámara de Diputados 2024-2025
EN VIVO: Rendición de cuentas en conjunto del Senado y Cámara de Diputados 2024-2025
6 agosto, 2025
“Hay que estar adentro para ver lo que hay que hacer”: Ricardo de los Santos defiende modificaciones a Código Penal
“Hay que estar adentro para ver lo que hay que hacer”: Ricardo de los Santos defiende modificaciones a Código Penal
31 julio, 2025
De Los Santos y Pacheco siguen
De Los Santos y Pacheco siguen
23 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo