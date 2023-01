Ricardo de los Santos califica de “error” situación entre camioneros y medida del Intrant

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ricardo de los Santos, aclaró hoy la situación que se presentó el pasado martes entres camioneros y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) luego de entrar en vigencia la medida del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que limita el acceso de camiones de carga en el Distrito Nacional.

“Esa medida se ha estado implementando por más de un año, pero ahora, el martes pasado sucedió que por error, vamos a llamarle así, se estaba fiscalizando a un tipo camión que no está en el acuerdo, que es precisamente el camión bolo o cabezote, osea el camión que no tiene tráiler detrás no tiene porque se fiscalizado porque tiene libre acceso a cualquier área sin tener que utilizar ese permiso especial”, dijo.

Al participar en el programa radial “Rumbo de la Mañana”, el también senador por la provincia Sánchez Ramírez, inicialmente señaló que por más de un año los camioneros han estado utilizando un permiso especial para ingresar al área del Distrito Nacional.

“Llevamos más de un año utilizando unos permisos especiales y se focalizaron algunas áreas restringidas de vehículos de transporte de carga en la capital precisamente en procura de viabilizar la movilidad y el tránsito en la capital”, indicó de los Santos.

Por otro lado, agregó que tanto el sector sindical de los camioneros como el empresariado están conscientes de que todo incremento en las cargas termina en el consumidor final por eso tratan de manejarse con el mayor nivel de “conciencia posible”.

Medida del Intrant

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuso, previo aviso, que en lo adelante, los vehículos de tres ejes o más, vehículos de carga pesada, deberán respetar la zona de acceso restringido (Zona ZAR) establecida por las autoridades.

Dicha área está limitada al Este por el río Ozama; al Oeste por la avenida Gregorio Luperón y/o autopista Duarte; al Sur por la avenida George Washington (Malecón) y al Norte por las avenidas República de Colombia y Reyes Católicos. Todas las zonas que se encuentren rodeada por estas vías están restringidas para aquellos que no cuenten con los permisos otorgados por el Intrant.

El el caso de la Ciudad Colonial, Gascue y Ciudad Nueva estas están restringidas en su totalidad. Mientras que para transitar por las avenidas Correa y Cidrón y George Washington los camiones de tres ejes o más podrán circular solo desde las ocho de la noche hasta las 6 de la mañana, pero aquellos que tengan permiso solo podrán transitar de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La autopista 30 de Mayo y la avenida República de Colombia poseen estas mismas restricciones.

Asimismo, las avenida John F. Kennedy, Padre Castellanos, Yolanda Guzmán y la calle Josefa Brea sirven como rutas del Puerto de Santo Domingo y conexión a las rutas recomendadas para acceder a las zonas de amortiguamiento y acceso a la circunvalación conformadas, principalmente, por la avenida Luperón, la autopista Duarte, la avenida Isabel Aguiar, la avenida España y la Sabana Larga. Además, las avenidas Pedro Livio Cedeño y Máximo Gómez servirán como rutas alternas para la Zona Industrial del Ensanche La Fe.