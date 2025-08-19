Histórico: Ricky Martin será el primer ganador del Latin Icon Award en los VMA

El cantante puertorriqueño Ricky Martin en una fotografía de archivo. EFE/ Robert Hegedus

Nueva York (EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon Award en la gala de la MTV dedicada a los videos musicales (VMA) el próximo 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, de Nueva York, informó este lunes la organización.

El autor de ‘Livin la vida loca’ recibirá el nuevo galardón por su «carrera de cuatro décadas que lanzó la música y cultura latinas a la corriente ‘mainstream’ (general), con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario», dijo la MTV en un comunicado.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin en una fotografía de archivo. EFE/ David Muse

Celebrando 26 años en los VMA

Además, el ganador del Grammy y el Latin Grammy celebra el 26 aniversario de su primera actuación en los premios VMA, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el mejor video pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco premios.

Aparte de Ricky Martin, se premiará también con un nuevo galardón a Busta Rhymes, distinguido el año pasado en los EMA (European Music Awards) con el título de icono, con el Rock the bells Visionary Award, por su «impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable».

El comunicado de la MTV, que incluye varios anuncios más, destaca también que el colombiano J Balvin será uno de los artistas que actuarán en la premiación de los VMA con su nuevo tema ‘Zun zun’ junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, y ‘Noventa’, junto a DJ Snake.

Este año, Lady Gaga encabeza la lista de nominados con papeletas en doce categorías, seguida por Bruno Mars (once) y Kendrick Lamar (diez); Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink (ocho); y Ariana Grande y The Weekend (siete).

