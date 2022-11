El hijo del presidente de los Tigres del Licey, Ricky Ravelo, dijo que no debe pedirle disculpas al pelotero Orlando Calixte tras ponerle la canción Palito de Coco durante su turno al bate en la pasada semana.

¨Si me lo pones uno al lado del otro, yo no sabría decirte cual es cual¨, Orlando Calixte es igualito a Palito de Coco¨, manifestó.

Explicó que ¨la intención real de ponerle el tema no fue el tono que le han dado sino porque el tienen cierta similitud física.

¨Yo no tengo porque dar explicaciones ni tengo porque pedir perdón porque yo no he hecho nada malo¨.

Dice que no es primera vez que pone temas musicales haciendo comparaciones con los peloteros de la liga, y no se han tornado con esa magnitud negativa.

“Al del Escogido, Peter O’Brian le ponía la canción Barbie Girl porque tiene el pelo largo; a Erick Almonte le ponían “Y me solté el cabello, me vestí de reina” haciendo alusión a que era gay… y ahí no pasaba nada. El problema es que es con los haitianos”, aseveró.

Entiende que hay una predeterminación de racismo en el país en torno al racismo, porque ¨si Palito de Coco hubiera sido alemán o francés yo se la pongo (la canción) igual porque de verdad se parecen¨.

¨Yo se lo puso porque eso es entretenimiento¨, añadió.

Multa y suspensión que impuso la Lidom:

Asimismo, la Lidom multó con cincuenta mil pesos dominicanos al equipo de los Tigres del Licey, que en su artículo 49, dispone que esta sanción sea a cargo del equipo responsable de pautar la música en el estadio y dar las instrucciones para la colocación del tema “Palito de Coco” en el turno del jugador Orlando Calixte.

El hecho se produjo este miércoles, cuando el pelotero Orlando Calixte agotaba un turno al bate como visitante, en el juego escenificado entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Lo que dijo el Licey

El equipo azul emitió este jueves un comunicado en el que lamentaba lo ocurrido.

«Nuestra institución no se caracteriza por divulgar mensajes de odio, racismo ni discriminación a cualquier nacionalidad ni orientación sexual», explica la aclaración que se hizo por las redes sociales oficiales del Licey.

Y continuó: «Desde un primer momento hemos estado coordinando con nuestro personal técnico, para que no se vuelva a producir lo ocurrido».