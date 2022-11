Ricky Ravelo y sus cuestionables acciones en el Licey

Ricky Ravelo, hijo del presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras ser la persona que colocó la música «Palito de coco», en el turno del bateador de las Águilas Orlando Catixte, lo que provocó que la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) actuara con una multa de 50 mil pesos y una suspensión de toda actividad en Lidom por el resto de la presente temporada.

Lidom consideró esta acción como una conducta reprochable, premeditada, intencional, con pretensiones provocadoras y ofensivas contra el jugador Orlando Calixte, sin embargo, Ricky Ravelo no mostró ningún tipo de remordimiento tras la multa.

En su cuenta de Instagram, Ravelo escribió lo siguiente: «Ya me gané lo de la multa, a quién le transfiero». Y aunque su cuenta en esta red es privada, se pudo constar en capturas de imágenes colgadas en redes sociales por sus seguidores.

Esta acción contra el pelotero Orlando Calixte, provocó que cientos de fanáticos reaccionaran en rechazo a lo hecho por Ricky, y condenaron todo tipo de actuaciones racistas que se produzca contra cualquier pelotero.

Orlando Calixte, pelotero de las Águilas

«Qué arrogante… Dios mío, ven pronto, pero empieza por los ricos por favor», dijo @geidy.castillo.96.

«Soy sangre azul, pero a ese no lo debieran dejar coger un micrófono más, por gente como esa es que este país está así», manifestó @Jensy_super11.

«Aquí en el país se ha tomado como una chercha. Internacionalmente no se mira igual. Recuerden que la pelota Dominicana está afiliada a la MLB», afirmó @tbobadilla2.

«¡Qué vergüenza! si la directiva del Licey se respeta, deberían suspenderlo inmediatamente, con este comentario se nota que le importa mierda la multa y que si fuera por él, lo haría de nuevo. Hablemos personas que cometemos errores y nos arrepentimos, pero este», sostuvo @johnny_ga06.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Ricky Ravelo se ha viralizado por alguna acción o comentario realizado con relación a los Tigres del Licey, ya que hace seis meses, fue también muy cuestionado por unas declaraciones ofrecidas a Cachicha.

Ricky Ravelo se refirió al cambio de gerente general en los Tigres del Licey, que sustituyeron a Carlos José Lugo por Audo Vicente. Sobre dicho cambio, indicó que él fue el principal propulsor para que sucediera, porque entendía que Lugo no daba para el puesto, algo que fue muy cuestionado por los seguidores.

«Yo me considero la principal pieza por la que ese cambio se dio y nunca he hablado de eso, pero fue un conjunto de cosas. Carlos José no tiene la culpa, simplemente hay puestos que no son para ciertas personas», dijo Ravelo.

Ricky también dijo en esa entrevista que Daniel Rufenacht, quien era el director de Operaciones de Béisbol y Personal de Jugadores del Licey cuando Carlos José Lugo era el gerente general, era una persona que muchos peloteros iban donde él, (hacia Ricky) a decirle que Rufenacht era alguien que no caía bien, por lo que tomó la decisión de forzar su salida del Licey.

Carlos José Lugo

«Recuerdo que un 10 de noviembre cuando el Licey acaba de perder en la ruta, le escribí a papi y le dije: Oye y es de verdad que nos vamos a quedar así?, y él me preguntó que si yo tenía a alguien, y a esa misma hora estaba yo ya llamando a Audo Vicente.

Ricky Ravelo se ha considerado en múltiples ocasiones ser un hombre sincero, y no tener pelo en la lengua cuando de hacer un comentario se refiere, sin embargo, esto es algo que le ha traído varios inconvenientes a lo largo de su vida.

Reacción de Ricky a la multa puesta por Lidom