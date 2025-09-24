Rihanna anuncia el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers

La superestrella del pop Rihanna anunció a través de sus redes sociales el nacimiento de su tercera hija con el rapero A$AP Rocky, revelando que la bebé llegó al mundo el pasado 13 de septiembre.

La artista compartió una emotiva imagen en la que aparece cargando a la recién nacida, acompañada del mensaje: “Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025”, lo que confirmó oficialmente el nombre y la fecha de nacimiento de la pequeña.

Pistas previas en la Met Gala En mayo, Rihanna había sorprendido al público al aparecer en la alfombra azul de la Met Gala luciendo un elegante traje gris con corsé, que dejaba ver su avanzado embarazo. Aunque no ofreció declaraciones a la prensa en ese momento, su presencia fue interpretada como una señal de que esperaba un nuevo integrante en su familia.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento, quienes celebran la llegada de la nueva integrante del clan Mayers. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el nacimiento, pero se espera que la familia comparta nuevas imágenes en los próximos días.