Un joven falleció y otro resultó herido tras un tiroteo registrado la madrugada del domingo en las inmediaciones de un centro de diversión ubicado en el Distrito Municipal Villa Central, provincia de Barahona.

La víctima mortal fue identificada como Yeremi Medina, de 19 años, mientras que el herido es Sandy Jiménez, de 23.

Según la Policía Nacional, el trágico incidente responde a viejas rencillas personales. Por el hecho fue arrestado Yoan Manuel Feliz Díaz, de 26 años, quien se entregó al Departamento de Homicidios de la Dirección Regional Sur. También, se persigue a otros involucrados.

La uniformada, además, indicó que continúa realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente el incidente.

