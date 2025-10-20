Las intensas lluvias registradas este domingo provocaron la crecida del río Tireo, arrasando con tres puentes y dejando incomunicadas varias comunidades.

Las estructuras afectadas corresponden a los sectores Luz Asunción Abreu, Suriel y otro tramo que conecta zonas productivas.

Además, la corriente destruyó parte de los gaviones instalados recientemente para reforzar la ribera.

“Fuertes precipitaciones en la Cordillera Central debido a la combinación de una vaguada con la onda tropical número 47: el río Tireo, en Tireo, Constanza, está registrando una crecida significativa y se está desbordando en algunos lugares”, expresó el analista meteorológico Jean Suriel.

Suriel prevé que esta semana se unirán más fenómenos atmosféricos al panorama meteorológico dominicano para incrementar las lluvias torrenciales.

Alcalde se pronuncia sobre la situación

El alcalde de Tireo Paul Piña, describió como lamentable la situación acontecida por el desbordamiento del río Tireo, provocando daños en varias comunidades.



El funcionario municipal que había estado alertando a las autoridades del gobierno central, solicitó el urgente apoyo por considerar que Tireo vive en situación de emergencia en estos momentos.

Gaviones colapsados, puentes destruidos, viviendas inundadas y cultivos agrícolas sepultados bajo agua, es parte del panorama vivido en esta productiva zona.

