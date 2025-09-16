Ríos hacia un desafío que es ecológico y social

La forma en la que la naturaleza y los seres humanos confluyen en los bordes del Ozama y el Isabela en Santo Domingo ha tenido un efecto de degradación por tratarse de una presencia dual verdaderamente irreconciliable y signada por la pobreza extrema y el uso cloacal de los caudales. Una calamidad ambiental y social derivada de una persistencia tolerada de arrabalización que delata fallas institucionales, municipales y gubernamentales, a las que, finalmente, el Poder Ejecutivo se decide enfrentar declarando de alta prioridad el saneamiento y recuperación de los márgenes. Ciertas reservas vienen al caso al tratarse de una intervención de envergadura y elevado costo presupuestal sin previa divulgación de estudios sobre las condiciones a fondo de los terrenos para determinar, con rigor de ingeniería y de diseño, el tipo de infraestructuras que se requeriría. Como parte de lo sorpresivo está la convocatoria ahora de una licitación antes de dar paso a la primera etapa, lo que supone atraer contratistas a conocer quizás tardíamente una evaluación preliminar con fijación de objetivos desconocidos por la opinión pública siendo imprescindible establecer la viabilidad técnica de una propuesta que desconocían.

Puede leer: Perseguir evasiones sin citar nacionalidades

Lo inusitado de algo que afectaría con severidad la vida de miles de familias se delata también por el recelo de quienes serían desplazados de sus hábitats miserables que, tomados de sorpresa, reaccionan con ambigüedad: les complace que el Estado se proponga librar a la Ciudad Primada de América de los suburbios del desastre ecológico y social en que han estado viviendo en una plenitud de marginación; pero no están seguros de que tras su salida de sus muy negativas condiciones de vida sin antes registrarlos en censo irán finalmente a viviendas provisionales ya disponibles antes de destinarlos a un asentamiento nuevo y definitivo, preferiblemente en los lugares o las proximidades de donde fueron desalojados dotados de instalaciones habitacionales separadas de las insalubridades por vertidos de aguas negras y basura, como parte del esfuerzo por dar dignidad a los espacios tanto en lo ecológico como en lo humano.