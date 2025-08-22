River Plate vs Libertad: Resultados del partido

River Plate tuvo una noche complicada ante Libertad y luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, tuvo que apelar a la definición por penaltis, que ganó por 3-1, para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que le espera

Luego del empate sin goles en el partido de ida en Asunción, el Millonario y el Gumarelo igualaron en uno con los tantos de Sebastián Driussi (m.29) y el visitante Robert Rojas (m.43).

En la definición desde los doce pasos, Libertad estuvo muy errático y con un penalti final de Franco Armani ante Marcelo Fernández estallaron más de 80.000 personas en un festejo para avanzar en la Copa Libertadores.

El encuentro tuvo un intenso inicio con un River más incisivo que tuvo un remate de Giuliano Galoppo que atajó Martín Silva en el minuto 3 y apenas nueve después Lucas Martínez Quarta despejó al córner un remate de Hugo Fernández a centímetros de la línea de gol.

River tuvo un tiro libre desviado de Juan Fernando Quintero y un derechazo de Ignacio Fernández que contuvo Silva hasta llegar al minuto 29 cuando el local consiguió abrir el marcador- centro de Marcos Acuña para que Facundo Colidio estrellara el balón en el travesaño y en el rebote Sebastián Driussi cabeceó al gol.

En el minuto 33 Sebastián Driussi de emboquillada tuvo el segundo, pero en el minuto 43 un córner encontró un anticipo de Robert Rojas para estampar el empate en el resultado.

En el inicio del complemento Juan Fernando Quintero inquietó con otro tiro libre, pero las cosas se complicaron para el local en el minuto 52 cuando Giuliano Galoppo fue expulsado al recibir la segunda amonestación.

También puede leer: Barça se asegura jugar en Montjuïc en caso de no estar el Camp Nou

En lo restante de este segundo tiempo River y Libertad movieron sus banquillos y en esta recta final Libertad estuvo muy más cerca del triunfo con una definición de Lorenzo Melgarejo apenas desviado sobre la portería de Franco Armani en el minuto 73, luego tres minutos después Lucas Sanabria forzó una atajada otra vez de Armani y en el 89 otra vez apareció el golero local.

En cuartos de final para River se vendrá Palmeiras, que en su serie ante Universitario de Perú lo goleó por 4-0 en la ida en Lima, mientras que esta noche igualaron en cero.

Para Libertad, en tanto, luego de la conquista del Apertura ahora intentará volver a coronar en un certamen donde apenas se jugaron ocho partidos.

Ficha Técnica

1. River Plate- Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (m.46, Sebastian Boselli), Marcos Acuña; Enzo Pérez (m.78, Kevin Castaño); Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero (m.54, Matías Galarza Fonda), Ignacio Fernández; Facundo Colidio (m.78, Ian Subiabre) y Sebastián Driussi (m.67, Miguel Ángel Borja).

Entrenador: Marcelo Gallardo. 1. Libertad- Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano (m.61, Hernesto Caballero), Lucas Sanabria (m.77, Ángel Cardozo Lucena); Iván Franco (m.77, Rodrigo Villalba), Gustavo Aguilar (m.88, Jorge Recalde), Hugo Fernández (m.61, Marcelo Fernández); y Lorenzo Melgarejo.

Entrenador: Sergio Aquino.

Goles: 1-0, m.29- Sebastián Driussi. 1-1, m.43- Robert Rojas. Definición por penaltis- 3-1 Por River convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Ángel Borja, Lucas Martínez Quarta y se lo atajó Martín Silva a Marcos Acuña.

Por Libertad convirtió Diego Viera, erraron Lorenzo Melgarejo y Hernesto Caballero, y Franco Armani se lo atajó a Marcelo Fernández.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte expulsó a Giuliano Galoppo (m.52) y amonestó a Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández, Iván Franco, Robert Rojas y Ángel Lucena.

Incidencias: Partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Antonio Vespucio Liberti ‘Monumental’, de Buenos Aires. EFE

Síguenos como periodicohoyrd