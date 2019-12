PRM advierte sobre necesidad de hacer cambios “reales” al modelo educativo

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió hoy que los estudiantes dominicanos continuarán obteniendo las peores calificaciones a nivel mundial hasta tanto el modelo educativo nacional no sea sometido a cambios radicales e innovadores.

En rueda de prensa realizada en la sede nacional del PRM, Rafael Santos, secretario nacional de Educación y Doctrina y otros técnicos del sector, plantearon que en los cambios del modelo el estudiante debe ser el centro de un proceso que lo enseñará a aprender a re aprender.

“El estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje; respetándose todos los diversos tipos de inteligencias; en una pedagogía que sería colaborativa, horizontal; que fomente el trabajo en grupos, la investigación, solución de problemas, que enseñe a preguntar y buscar buenas respuestas; y que promueva el uso de metodologías diversas”, dijo Santos tras leer el documento “Hacia un nuevo modelo en la educación del futuro”.

El PRM propone fomentar el uso los multimedia, el súper aprendizaje, la súper memoria, así como avanzadas Tecnologías de la Información y la Comunicación para incorporar a los estudiantes a la gran transformación que significa la cultura digital para la humanidad.

“Es necesario privilegiar la auto evaluación de los auto- aprendizajes, participando dos o tres educadores como apoyo al estudiante, pudiendo ser itinerantes; desarrollar el gusto por aprender, por leer, por las matemáticas y las ciencias; fomentar el reír, el preguntar, el evitar el estrés, el miedo, y desarrollar la confianza en sí mismos de nuestros escolares”, explicó Rafael Santos.

Los representantes del PRM afirmaron que las justificaciones del Ministerio de Educación en cuanto a los resultados de las Pruebas PISA del 2012, 2015 y 2018, son reiterativas: “en el futuro saldremos mejor”, o ” los cambios de curriculum se verán reflejados en los resultados de los próximos años”.

Asimismo, recomendaron medidas como aumentar el número de días del calendario escolar, extender las jornadas diarias; actualizar los currículo; e incluso haberse aumentado el presupuesto de educación, construir más escuelas; dar más desayuno escolar; imprimir más libros de texto, llevar computadoras a los centros educativos; nada de eso parece haber ayudado a mejorar la calidad de la educación dominicana en los últimos diez años.

“Lo cierto es que hemos retrocedido y seguiremos peor si continúan aplicándose las mismas tendencias. “Urge y es necesaria una radical e innovadora reforma curricular de conjunto, que sea a su vez parte de un cambio mayor, de una propuesta de educación del futuro, de consenso nacional, no más de lo mismo porque de lo contrario seguiremos con los mismos malos resultados”, explicaron los pedagogos del PRM en sus conclusiones.

“Mas la triste realidad nacional”. No se puede responsabilizar sólo a los maestros (aunque tienen su amplia cuota de responsabilidad); no se puede responsabilizar sólo a los estudiantes (aunque debido al poco esfuerzo que les exigimos y que cada vez les pedimos menos, también tienen su parte de responsabilidad); no se puede responsabilizar sólo a las familias (aunque debido a que cada vez se despreocupan más de ser los primeros educadores de sus hijos y de que cada vez exigen más derechos pero no obligan a sus hijos a cumplir con los deberes); no podemos sólo culpar al Minerd, aunque sin duda es el más responsable de mantener un caduco, arcaico e ineficaz modelo y sistema educativo.

“Pero si la culpa no es de nadie, aunque es de todos, debemos pasar de la reflexión a la acción, de la vergüenza a la toma real de conciencia, del deshonor al honor y al orgullo nacional, debemos cambiar y debemos hacerlo ya, no cambiando partes o pegando parches al caduco sistema educativo”, exclamó Rafael Santos.