Un grupo de delincuentes irrumpió la madrugada de este martes en el Dispensario Parroquial Nuestra Señora del Rosario, de esta comunidad, de donde sustrajeron medicamentos, insumos, equipos médicos y dinero en efectivo.

De acuerdo con una fuente anónima, los antisociales violentaron una persiana de hierro para penetrar al local y escapar con fármacos, utensilios sanitarios, miles de pesos en efectivo y dos sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

La fuente agregó que el centro de salud se encuentra sin energía eléctrica desde tempranas horas de la mañana de este martes.

Unidades de la Policía Científica y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) se presentaron en el lugar para recolectar evidencias, levantar huellas dactilares, realizar fotografías y documentar las condiciones del establecimiento, con el fin de identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

Vecinos denunciaron que, la noche anterior, también fueron atacados un colmado y una banca de apuestas en la misma comunidad. En uno de los intentos, el propietario habría repelido la acción con disparos, lo que obligó a los asaltantes a huir.

Ante la ola de robos y los prolongados apagones, residentes de Villa Duarte advirtieron que se están organizando para protestar con quema de neumáticos frente al dispensario, en demanda de mayor seguridad y un servicio eléctrico estable.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre el caso ni se han producido arrestos relacionados con el saqueo.

Sobre el dispensario

El Dispensario Parroquial Nuestra Señora del Rosario opera desde hace siete años y funciona desde entonces en La Francia de Villa Duarte.

Es dirigido por los Hermanos Menores (Franciscanos), orden religiosa católica. Ofrece servicios de medicina general, emergencias, pediatría, ginecología, vacunación, odontología, cardiología, nutrición, diabetología, psicología, psiquiatría, laboratorio, farmacia y sonografía.