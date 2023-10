La plataforma de streaming mundial Netflix lanzó este miércoles el trailer oficial de «Robbie Williams», el documental de cuatro partes que revela casi tres décadas de material inédito directo del archivo personal del artista.

El contenido se estrenará el próximo 8 de noviembre.

Esta producción describe como un “examen en profundidad y sin filtros de un icono mundial y un artista nato que tuvo que sortear los altibajos de estar en el candelero durante más de 30 años”.

Dicha fílmica englobará la fuerte crítica a la que se enfrentó Williams, además de los halagos y la adicción, las rupturas profesionales y personales, los reencuentros, la recuperación y el impacto que han tenido en su salud mental.

Robbie Williams

El ex miembro de Take That (que se separó de la banda en 1995), quien pasó a tener una carrera en solitario de gran éxito.

El productor ejecutivo encargado de su historia es Asif Kapadia, quien obtuvo un Oscar por su documental sobre Amy Winehouse y también estuvo detrás del documental de Maradona en 2019.

Por otro lado está Joe Pearlman, más conocido por el aclamado documental musical Bros: After the Screaming Stops, quien será su director.

El proyecto es el primero de RSA Unscripted, el nuevo sello de RSA Films, el grupo creativo de Ridley Scott, quien dirigió House of Gucci. La nueva división está dirigida por Dominic Crossley-Holland, encargado de producir el documental de Robbie Williams junto a Kapadia. Junto a Crossley-Holland en RSA Unscripted está el jefe de programación y desarrollo Louis Mole, que llega desde Pulse Films.

¿Quién es Robbie Williams?

El cantante Robbie Williams en la gala benéfica «Ein Herz fuer Kinder» (un corazón para los niños) en Berlín, Alemania. (REUTERS).

Robert Peter Williams, más conocido como Robbie Williams, es un cantante de Pop Rock, compositor y actor británico, actualmente de 48 años, quien a principios y mediados de los años 1990, se forjó una carrera como solista, llegando a la fama gracias a una canción llamada “Angels”, una balada, la canción que le dio su primer éxito.

Williams cuenta con varios premios, entre ellos 18 galardones Brit, 2 Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awards y 3 Guiness Record entre otros. Las ventas del artista a nivel global alcanzan los 70 millones de álbumes, lo que le sitúa entre los artistas más vendidos en todo el mundo.

Actualmente Robbie Williams sigue tocando Pop Rock. En resumen, Williams es un artista pop muy completo, quien puede adentrarse en los géneros muy fuertes al estilo rock, pasando por el Swing hasta Dance o Hip Hop. Espera su historia en Netflix.