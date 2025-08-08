Robert Pattinson vuelve como Batman: la secuela ya tiene fecha de rodaje y estreno

El actor Robert Pattinson volverá a asumir el papel de Batman en la anticipada secuela de The Batman, franquicia que ha revitalizado el universo cinematográfico de DC. Warner Bros. Discovery confirmó que el rodaje comenzará en la primavera de 2026 y el estreno está previsto para octubre de 2027, según informó el propio estudio a sus accionistas y difundió People.

La noticia despeja las dudas generadas por los sucesivos aplazamientos que habían inquietado a los seguidores del superhéroe y reactiva el entusiasmo de la base de fanáticos.

Un regreso de alto impacto: el equipo creativo y eligiendo el camino

Esta nueva entrega, titulada provisionalmente The Batman Part 2, volverá a contar con Matt Reeves como director, quien fue responsable de redefinir la figura de Batman en la pantalla grande con una mirada más oscura, íntima y contemporánea. El éxito de la primera película, estrenada en marzo de 2022, fue decisivo para que el estudio apostara de nuevo por el tándem Pattinson-Reeves. La interpretación de Pattinson devolvió matices inéditos al personaje y sentó las bases para explorar nuevas facetas de Gotham.

El elenco de la primera cinta, integrado por Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (El Acertijo) y Colin Farrell (El Pingüino), recibió elogios por profundizar la psicología de sus roles. Farrell, en particular, expandió su presencia con la serie HBO “El Pingüino”, estrenada en 2024, lo que demuestra la ambiciosa estrategia de Warner Bros. Discovery de expandir el universo narrativo más allá del cine. Cada nuevo producto refuerza la relevancia y el atractivo de los personajes, creando un entramado donde conviven rostros icónicos y nuevas amenazas.

Entre retrasos y expectativa: cronología de una secuela ansiada

El camino de la secuela ha estado marcado por cambios de fecha y desafíos logísticos. En abril de 2022, en CinemaCon, Warner Bros. Discovery oficializó el regreso de Pattinson y Reeves ante la industria. Pero fue en enero de 2023 cuando James Gunn y Peter Safran, al asumir la dirección de DC Studios, anunciaron el estreno inicial para el 3 de octubre de 2025. Diversos factores vinculados a planificación, alcance creativo y ajustes internos impidieron mantener esa fecha.

En diciembre de 2024, el estudio comunicó un nuevo aplazamiento e indicó que la película llegaría a las salas en octubre de 2027. Ante las críticas sobre los plazos, Gunn enfatizó en Threads que los intervalos prolongados son habituales en franquicias de gran escala, mencionando ejemplos como Alien, Terminator, Top Gun y “Guardianes de la Galaxia”. El objetivo, aseguró, es garantizar un producto de calidad y a la altura de las expectativas internacionales.

La madurez de Robert Pattinson y el futuro de Gotham

Mientras avanza el calendario, Pattinson se ha mostrado irónico y receptivo frente al desafío de encarnar al superhéroe en distintos momentos de su vida. En una entrevista con la revista Hero en marzo de 2025, el actor bromeó: “Empecé como el joven Batman y voy a ser el viejo Batman en la secuela”. A esto, su compañera de reparto en Mickey 17, Naomi Ackie, respondió aludiendo al paso del tiempo: “Tengo 38, soy viejo”, admitió Pattinson con humor.