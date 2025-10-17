En cumplimiento del compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo de la juventud en la frontera y todo el país, el director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, entregó este viernes útiles deportivos a la Liga Roberto Ampallé en el municipio de Bánica, además de supervisar los trabajos finales de la Plaza Comunitaria que construye la institución en esta localidad del sur.

Durante la entrega, Polanco destacó que esta acción responde a una promesa realizada en su primera visita al municipio, cuando se comprometió con apoyar a la liga deportiva que impulsa el crecimiento y la formación de los jóvenes de la zona.

“Con la entrega de esta utilería deportiva fortalecemos los espacios de recreación y fomentamos valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la esperanza en las nuevas generaciones”, expresó Polanco.

El funcionario señaló además que Propeep continuará respaldando iniciativas que promuevan el deporte y la participación juvenil como herramientas de desarrollo comunitario.

“Este es solo el comienzo. Estamos trabajando por el crecimiento y la transformación de Bánica y de toda la frontera”, afirmó.

Supervisión y reunión de trabajo en la Plaza Comunitaria

Posterior a la entrega, el director de Propeep sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de las instituciones públicas que operarán en la Plaza Comunitaria, obra que se encuentra en la etapa final de construcción y será entregada próximamente a la comunidad.

Durante el encuentro, Polanco escuchó las observaciones de los representantes y supervisó los avances del proyecto, que busca concentrar diversos servicios del Estado en un mismo espacio para beneficio de los residentes de Bánica y zonas cercanas.

Entre las instituciones que participarán en la Plaza Comunitaria se encuentran el Banco de Reservas, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), INFOTEP, INAPA, EDESUR, PROMESE/CAL, la Policía Nacional, CONAPE e INAIPI, entre otras.