Roberto Álvarez alega no firmó el comunicado sobre río Masacre con Haití

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, alegó la tarde de este miércoles que el comunicado de entendimiento con el Gobierno de Haití del año 2021 en relación al canal de desvío de las aguas del río Masacre, no cuenta con su firma.

“La declaración del veinte y siete de mayo yo no la firmé. No tiene mi firma… Yo no firmé ese comunicado”, dijo.

En ese mismo orden, tras aclarar que tanto el presidente Luis Abinader como el ministro de Relaciones Exteriores tiene la autoridad por firmar un tipo de documento como este, pero que no lo hicieron.

“Ese comunicado no tiene ninguna fuerza jurídica… Es en base al Derecho Internacional Público senador, no lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores”, refirió Álvarez.

Se recuerda que ante la insistencia del vecino país en la construcción del canal, el Gobierno dominicano decidió hace alrededor de dos semanas instruir el cierre de las fronteras con Haití, situación que ha provocado pérdidas a los comerciantes de la zona fronteriza.