El canciller dominicano Roberto Álvarez negó este miércoles que funcionarios dominicanos hayan negociado en secreto con otros gobiernos, la entrada del ex primer ministro haitiano Ariel Henry, como citaron medios internaciones esta semana.

“Eso es falso de toda falsedad y realmente yo lo considero insólito, que un medio, que un periodista serio, se haya hecho eco de una noticia con fines inconfesos, que pueden ser para servir a los intereses de otros países, de otros gobiernos y no del pueblo dominicano”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Durante su participación en el tradicional almuerzo del Grupo Corripio, Álvarez indicó que la única razón por la que se le negó la entrada al entonces primer ministro haitiano Ariel Henry, fue por no tener un plan de vuelo definido, además que la solicitud se hizo de manera informal.

“hubo consultas informales, por parte de gobiernos, sobre una posible escala, en República Dominicana del todavía primer ministro de Haití, Ariel Henry, a su regreso de Kenia. Como dice el comunicado (de la Presidencia dominicana), sin un plan de vuelo definido, no podemos dar ningún tipo de respuesta en ese sentido y por lo tanto, le hemos negado dos veces aterrizar en la República Dominicana”.

El expremier haitiano Ariel Henry, previo a su dimisión. FOTO FUENTE EXTERNA

En ese sentido, el ministro de exterior aseguró que la República Dominicana no pretende inmiscuirse en asuntos internos de Haití, por lo que no es conveniente que Henry permanezca en suelo criollo, aunque aclaró que el ex premier haitiano, no es persona “non grata”, como se habría resaltado.

Apoyo a misiones diplomáticas

Durante su intervención, Roberto Álvarez indicó que el cuerpo diplomático de la República Dominicana permanece en Puerto Príncipe, asistiendo a los dominicanos residentes en el vecino país, pese a que varias naciones han decidido retirar su personal.

Asimismo, indicó que desde la sede diplomática dominicana en Haití, se ha coordinado la evacuación de al menos nueve países de legaciones, especialmente de organismos internacionales como el Banco Mundial y de la Unión Europea.

Varias embajadas han comenzado a retirar su personal diplomatico en el vecino país. FOTO FUENTE EXTERNA

Sin embargo, indicó que por asuntos de seguridad, no puede brindar informaciones sobre los países que han solicitado este apoyo logístico de traslado, ni si permanecen aún en territorio dominicano.

Esto se realiza mediante un protocolo de revisión y depuración de las solicitudes y luego debe ser aprobado por el gobierno dominicano, como ha sucedido en cada uno de los casos.

Actualmente Haití está sumergida en una profunda crisis política, social y humanitaria, que ha obligado a las naciones a retirar su cuerpo diplomático, mientras se espera la confirmación de un gobierno de transición, que actualmente coordina el Caricom.