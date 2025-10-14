Roberto Fulcar descalifica discurso `moralista´ de la oposición política

Roberto Fulcar, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que la oposición política del país busca acorralar y atormentar al Gobierno en sus distintas manifestaciones con una lógica mediática y a través de las redes sociales.

Asimismo, descalificó a los contrincantes que pretenden levantarse con discursos moralistas en contra de la corrupción, tras asegurar que estos no tienen ninguna condición para juzgar a nadie.

“Cualquier gobierno en este o anteriores, o los que vengan puede haber errores, pero lo fundamental es la actitud que el partido y el gobierno asuman ante cualquier situación”, afirmó.

Fulcar dijo que en el país hay personas que no pueden acostarse un día sin hacer una maldad porque se desvelan y que, son tan infelices, que no disfrutan aunque le regalen el cielo ya que también al mismo cielo tratan de buscarle alguna mancha.

El dirigente político y exministro de Educación habló durante un encuentro realizado el fin de semana en Gurabo, con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez, el presidente municipal del PRM, Andrés Cueto, decenas de dirigentes perremeístas y militantes como el profesor Santiago Portes y el concejal Cholo D´Óleo.

Roberto Fulcar afirmó que el éxito de las elecciones del año 2028 dependerá del resultado de las contienda interna del 2026 y la impronta de los ocho años de gobierno del presidente Luis Abinader.

En tal sentido, Fulcar señaló la primera responsabilidad del PRM debe ser ayudar al mandatario a realizar una buena gestión de gobierno que deje satisfecho a la población y de ese modo el candidato del partido resulte ganador en el 2028.

Indicó que el PRM deberá tener una nueva conversación con la sociedad y no puede permitir que otros coloquen el tema del debate en el imaginario social y político del país, sino que se debata lo fundamental y desaparezcan las hojas secas de las mentiras y aparezcan las piedras de la verdad.

“Mucha gente en muchos medios y muchos políticos opositores andan hoy como aves de mal agüero anunciando un futuro triste para el PRM y el gobierno y eso es pasajero. La mentira como la brisa hace que suba lo ligero y lo liviano, por eso cuando hace brisa no suben las piedras sino las hojas, la piedra tiene peso como la verdad”, sentenció.

Durante el encuentro, el alcalde Ulises Rodríguez, informó que el PRM tiene un 54% de aprobación en la población santiaguera, mientras que el presidente Luis Abinader se sitúa en un 64%.

Por su lado, el presidente municipal del PRM, Andrés Cueto, aseguró que el partido de gobierno volverá a imponerse en el 2028.