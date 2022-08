Roberto Fulcar entrega a la PGR documentos sobre licitación libros digitales

El exministro de Educación, Roberto Fulcar, depositó este miércoles en la Procuraduría General de la República (PGR), una serie de documentos referentes al proceso de licitación de los libros digitales para el nivel secundario.

Fulcar indicó que dicho acto fue realizado por voluntad propia para transparentar su gestión como servidor público al frente del Minerd.

“En un acto de transparencia y de ética pública en mi responsabilidad de servidor público he venido voluntariamente a entregar a la procuraduría de la Republica toda la documentación sobre ese proceso a los fines de que pudiera aclararse cualquier duda generado al respecto”, expresó a los periodistas que aguardaban su llegada a la PGR, desde tempranas horas.

Lee más: Fulcar irá hoy a la Pepca a entregar documentación adquisición libros digitales

Sostuvo que además de la entrega de los referidos documentos, queda a la entera disposición del Ministerio Público para responder cualquier cuestionamiento o información requerida.

“Me pongo a la disposición de este cuerpo por si requiriese de otras informaciones , en la seguridad de que no tengo nada que ocultar y que no he incurrido en conductas que puidieran comprometer mi responsabilidad penal o administrativa durante mi gestión al frente del Minerd”, expresó Fulcar en un comunicado dirigido a la procuradora general Miriam Germán Brito, anexado a los documentos.

El recién designado Ministro sin cartera también anunció que depositará en la Dirección Ética su declaración jurada de bienes del 2020 al 2022, que comprenden el inicio y término de su gestión.