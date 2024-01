Roberto Fulcar: RD tiene motivos para sentir orgullo del presidente Abinader

Santiago. Roberto Fulcar afirmó: “a pesar de que al presidente Luis Abinader le ha tocado gobernar en el contexto más difícil de la historia del país debido a la pandemia y la crisis global, el gobierno ha llevado a cabo acciones tangibles relacionadas con la reivindicación social y el bienestar de la población».

Fulcar destacó que el Presidente merece la oportunidad de un período en condiciones normales para implementar lo esencial de su programa de gobierno, que busca atacar la pobreza y la marginalidad, brindar oportunidades educativas para todos, mejorar la calidad de vida, garantizar seguridad social y ciudadana, y llevar al país hacia el desarrollo.

Agregó que «haber inscrito en el Seguro Nacional de Salud a dos millones de dominicanos, es un paso trascendente en términos de justicia social y de bienestar de la gente. Haber entregado miles de títulos a familias que tenían sus propiedades por décadas, y no podían hacer una transacción comercial con ellas, es una señal de un perfil de gobierno social-demócrata». Además, «el haber garantizado que ningún niño de la República Dominicana se quedara atrás, aplicando el modelo Educación para vivir mejor, y salvar el año escolar mediante la modalidad de educación a distancia, evitando la deserción y el abandono escolar, garantizando la continuidad de los aprendizajes, son puntos luminosos de la gestión del gobierno de Luis Abinader y el PRM ”.

“En este gobierno el presupuesto Nacional ha sido invertido de forma equilibrada en todas las regiones del país” aseguró el dirigente político.

Sobre su gestión como Ministro de Educación

«En mi desempeño como Ministro de Educación visité más centros educativos y mantuve una relación más cercana y horizontal con la comunidad educativa nacional (maestros, estudiantes y familia) que mis antecesores. Me llamaban el ministro de los estudiantes, porque ese soy yo, sin poses, interactuaban conmigo, hacían chistes, y construí un vínculo de amor y compromiso», expresó Fulcar.

Tras la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación en el 2013, Fulcar dijo que fue aplicado en el presupuesto de educación, pero no encontró en el Ministerio de Educación ni en el Estado, los planes, proyectos y programas para ser aplicados.

En un emotivo momento el destacado especialista en educación compartió con el conductor su pensamiento sobre el pasado: “yo no tengo espacio en mi corazón para el dolor, porque la lucha es un acto de amor, se lucha por amor no por odio, no por rencor y tengo suficientes motivos para vivir y seguir luchando por mis sueños todos los días de mi vida”

Sobre las pruebas PISA, contó que amigos le recomendaron no aceptara esa medición en República Dominicana en medio de una pandemia, ya que estando en condiciones normales en el 2015 el país quedo en el último lugar del mundo y en la medición del 2018 cuando se esperaba una significativa mejora porque llevábamos 6 años aplicando el 4% del PIB a la educación, en lugar de avanzar retrocedimos quedando peor que en el 2015. Agregó que su respuesta fue clara: “Yo quiero que nos midan independientemente de cuales vayan a ser los resultados. Y hoy algo resulta indiscutible, el modelo EDUCACIÓN para VIVIR MEJOR funciona, sacamos al país por fin del último lugar del ranking mundial de las pruebas PISA».

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa «Buena Noche» conducido por el reconocido comunicador y productor Nelson Javier.