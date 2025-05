Las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones políticas, manifestaron su pesar por la muerte de Roberto Rodríguez Marchena, exvocero de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina.

A continuación, las reacciones de las personalidades por el deceso de Marchena.

Danilo Medina

Lamento profundamente en el alma la partida de mi querido amigo y compañero, Roberto Rodríguez Marchena. Durante ocho años, fue una voz firme y leal al frente de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, desempeñando un rol clave en el fortalecimiento del ejercicio democrático como interlocutor ante la prensa nacional.

Su compromiso con transmitir la realidad que vivía nuestro pueblo, su labor incansable para dar voz a las transformaciones del país y su pasión por informar constituyen un legado. Su ausencia es una pérdida inmensa para el @PLDenlinea y para todos los que valoramos la comunicación como una herramienta de servicio público.

Acompaño en su dolor a su esposa Rosa Rita, a sus hijos Carlos Alejandro y Lilliana, y a toda su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento tan difícil. Su vida fue entrega, pensamiento crítico y amor profundo por la causa que abrazó, que fue servir al partido para servir al pueblo.

Leonel Fernández

Lamento el fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, figura reconocida en el ámbito de la comunicación política en nuestro país. Durante su trayectoria, desempeñó responsabilidades institucionales con claridad en sus convicciones y compromiso con el servicio público. Expreso mis condolencias a sus familiares, colegas y allegados en este momento de duelo.

Francisco Javier García

Impactado y con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena. Siempre afable, un caballero ejemplar, buen comunicador y brillante servidor público. Su partida nos causa un gran pesar. En paz descanse, apreciado amigo y compañero. Mis más sentidas condolencias a su hermosa familia.

José Ramón Perlata

Lamento profundamente la partida de mi querido amigo y compañero Roberto Rodríguez Marchena. Fue una voz firme, leal y brillante al servicio del país y del

@PLDenlinea. Durante años compartimos trabajo, desafíos y el compromiso por una mejor nación. Hasta su inesperada partida se mantuvo activo, con ilusión y entrega, trabajando por el PLD. Contaba con el respeto de todos y el aprecio de sus compañeros. Su ausencia nos deja un vacío inmenso. Que Dios le conceda descanso eterno y paz a su familia.

Charles Mariotti

Eduardo Jorge Prats

Se nos fue a mejor vida, intempestivamente y a destiempo, Roberto Rodríguez Marchena, un caballero de la política, un maestro de la palabra y la comunicación, firme en sus convicciones, ecuánime en las victorias y las derrotas, objetivo en el razonamiento y abierto en la deliberación democrática. El país pierde un gran hombre público, bueno, honesto, decente y comprometido con los mejores intereses nacionales y sociales. Que Dios lo acoja en la paz de su santo seno y consuele a su familia y amigos ante esta irreparable pérdida.

Roberto Fulcar

Lamento profundamente el fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena. Tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones durante las campañas electorales de 2016 y 2020, y siempre admiré tres cualidades que lo distinguieron: su trato respetuoso, su profesionalismo como vocero, y su lealtad solidaria hacia su líder,@DaniloMedina. Paz a su alma.

Tommy Galán

La repentina partida de Roberto Rodríguez Marchena nos deja un vacío inmenso. Un compañero brillante, leal y profundamente humano. Su legado y su voz seguirán guiando nuestro camino. Paz a su alma.

Carlos Amarante Baret

¡Cuánto lamento el fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, un revolucionario de profundas convicciones sociales, servidor público ejemplar, de trato afable y exquisito!Roberto luchó toda su vida por los ideales en los que creía. Mis condolencias a Rosa Rita y a sus hijos

.

Robert de la Cruz

Con profundo dolor y el corazón lleno de gratitud, despido a mi querido amigo Don Roberto Roberto Rodríguez Marchena. Su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado de afecto, lealtad, inteligencia y compromiso. Compartimos momentos que marcaron mi vida personal y profesional, y me honra haberlo llamado amigo. Roberto no solo fue un hombre brillante en la palabra, sino también en la acción. Un compañero de luchas, un cómplice de sueños y un ser humano profundamente íntegro. Sus gestos de cercanía, su lealtad inquebrantable y su amor por el país nos dejan una huella imborrable. Hoy me embarga la tristeza, pero también el orgullo de haber compartido su amistad. Que Dios le conceda el descanso eterno y a nosotros, la fuerza para seguir su ejemplo. Gracias por tanto, Don Roberto. Hasta siempre.

Honras fúnebres

Este miércoles, el PLD declaró mediante resolución el jueves 8 de mayo como «Día de Duelo Peledeísta», en reconocimiento y respeto a la memoria de Marchena, informó la Comisión designada para las honras fúnebres.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) confirmó que las honras fúnebres en memoria del dirigente y miembro del Comité Político, Roberto Rodríguez Marchena, iniciarán este jueves a partir de las 10:00 de la mañana con una solemne guardia de honor en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

La dirección del PLD encabezará esta guardia inicial, integrada por los miembros del Comité Político, organismo al que pertenecía Rodríguez Marchena, así como integrantes del Comité Central, dirigentes del partido, familiares, amigos y allegados al reconocido dirigente.

«Desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, diferentes guardias de honor se alternarán, con momentos específicos para las palabras de despedida.