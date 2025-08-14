Nueva York. El Ministro de Deportes y Recreación de la República Dominicana, Kelvin Cruz, encabezará la inauguración de los «Juegos Deportivos de Verano Juan Pablo Duarte NY 2025», a efectuarse este viernes 15 de agosto a las 4:00 de la tarde, en el Centro Apex de Lehman College, en El Bronx, y en otras instalaciones deportivas de la Gran Manzana.

El anuncio lo hizo el director general de los juegos, Roberto Rojas, en rueda de prensa realizada en el despacho del cónsul dominicano en esta ciudad, Jesús -Chu- Vásquez.

El evento reunirá alrededor de 2,300 atletas dominicanos en más de 20 disciplinas, entre Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose, Arco y Flecha.

Los atletas, que provienen de esta misma ciudad, Rhode Island, Lawrence y Boston, estarán compitiendo por las diferentes medallas de estos históricos juegos, que estarán dedicados a Luisín Mejía y Meris De Óleo. Los mismos cuentan con el apoyo del Gobierno Dominicano y con el montaje de la Unión Deportiva Dominicana NY.

El pasado sábado inició en Manhattan el recorrido del fuego patrio, el cual fue paseado por calles y avenidas por decenas de atletas quisqueyanos.

Rojas, dirigente deportivo tanto en NY como en RD, dijo que los «Juegos Juan Pablo Duarte 2025» quedarán marcados en la historia del deporte dominicano en el exterior.

“Estamos listos para llevar a cabo la fiesta deportiva de la dominicanidad”, subrayó Rojas, quien agradeció al ministro Cruz el interés de llevar a cabo el montaje de estos juegos deportivos.

Asimismo, extendió el agradecimiento al cónsul Vásquez por su preocupación por el deporte aquí.

Por su parte, el Cónsul, en su intervención, recordó que a su llegada a Nueva York a desempeñar su función, se reunió con los dirigentes deportivos y precisamente ahí nació el interés de montar estos juegos.

Agregó que la comunidad dominicana no va a olvidar la celebración de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte.

Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana y Pedro Pablo Pérez, director técnico, intervinieron en el masivo encuentro con miembros de la prensa dominicana en NYC, destacando el desbordante entusiasmos que reina entre los quisqueyanos en la urbe. En el encuentro estuvo presente la gloria del deporte nacional, José -Grillo- Vargas.

