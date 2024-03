Roberto Rosario: Rescate RD denunciará en la OEA al gobierno por abusos contra la oposición

El doctor Roberto Rosario salió al frente a las críticas que le han hecho a la actividad llevada a cabo el pasado lunes por la Alianza Opositora Rescate RD, bajo el argumento de que no se anunció ningún hecho novedoso, a lo cual dijo que es el inició de una serie de acciones que comenzarán a verse en los próximos días.

En tal sentido, el expresidente de la Junta Central Electoral reveló que en los próximamente una comisión de dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, viajará a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para denunciar lo que califica como acciones abusivas que lleva a cabo el gobierno del presidente y candidato a la reelección Luis Abinader en contra de la oposición en el actual proceso electoral.

Rosario Márquez quien coordina la comisión de la Fuerza del Pueblo ante Rescate RD dijo que ya han establecido contactos con el presidente de la OEA Luis Almagro a los fines de coordinar dicha visita, y el organismo hemisférico designó los representantes que recibirán a los comisionados de la Alianza Opositora.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Rosario quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo recordó que cuando fue presidente de la Junta Central Electoral visitó, todos los países del continente como observador electoral, salvo Guyana y Haití, y en ninguno de ellos observó lo que está sucediendo en la actual campaña electoral en el país.

Dijo que nunca en la historia el partido de gobierno en los lugares que perdía, en procesos electorales, comprara al candidato de otro partido, algo que no había ocurrido en ninguna parte del mundo, y los únicos hechos que pudo contactar en los lugares que fue a observar procesos electorales, se dieron en Guatemala, México y Honduras, donde los candidatos de los partidos opositores con posibilidades de ganar eran asesinados para que su organización se viera en la obligación de sustituirlos.

“De lo que se trata, entonces, es de unificar nuestras fuerzas, y de darnos un programa de actividades que vamos a ir ejecutando en la medida de lo posible, la Alianza Opositora, por ejemplo, en los próximos días estará visitando la Organización de Estados Americanos, en esa visita se van a llevar todas documentaciones de las acciones gubernamentales que se están cometiendo en contra de los candidatos opositores en esta contienda electoral.

Explicó que eso le va a permitir a la OEA edificarse al respecto, que por demás, en su informe de observación de los comicios del 18 de febrero, el jefe de la misión puso en evidencias la falencia del proceso”, puntualizó.

Rosario agregó que en dicho informe también se evidenció “como el gobierno transgredió la ley y abusó del poder para variar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”.

“Por tanto, estaremos en los próximos días visitando la OEA en su sede en Washington, irá una comisión de alto nivel a fin de enterarlo, ya se habló con el secretario general, y está pautado que una comisión de dicho organismo va a recibir a representantes de la Alianza Rescate RD para documentarlo de todo lo que está incurriendo el gobierno de Luis Abinader en este proceso electoral”, precisó el dirigente opositor.

Sostuvo que entre dichas acciones se encuentra la negativa del gobierno de entregarle los recursos a los partidos políticos que por ley le corresponde, mientras el oficialismo gasta un torrente de dinero provenientes de los fondos públicos para tratar de aplastar a la oposición.

Según Roberto Rosario, “días antes de que el presidente Luis Abinader le dio orden al Tribunal Superior Administrativo para que falle en contra de entregar dichos recursos a los partidos, funcionarios del gobierno llamaron a dirigentes opositores para decirles que no se preocuparan por la sentencia que emitiría el TSA porque ellos van a buscar la forma de resolver eso”.

“Es decir, que ellos van a esperar dos o tres días antes de las elecciones y van a dar el dinero que, aunque se reciba, no podrá ser utilizado de manera eficiente, para que no digan fuera del país que aquí la democracia no funciona, pero mientras tanto se valen del TSA para evitar entregarle a tiempo la cantidad de recursos que por ley les corresponde a los partidos políticos”, deploró.

Aclaró que, “los gobiernos están para cumplir con la ley, no pata tratar o dificultar que se ejecute ese mandato.

“Yo diría que, de alguna manera, lo que es el tránsito democrático del gobierno del presidente Luis Abinader todavía no lo hemos visto en su verdadera dimensión, en la medida en que el tiempo va pasando cada vez se torna más autoritario y cada vez se torna más antidemocrático”, criticó.

Advirtió que ante una posible reelección del actual jefe de Estado las libertades públicas van a ser más recortadas, y puso como ejemplo la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencias que liquida los derechos ciudadanos que contempla la Constitución.

Rosario anuncia presentarán pruebas amenazas funcionarios palaciegos contra dirigentes opositores

En los próximos días la Alianza Opositora Rescate RD estará presentando ante la opinión pública las pruebas de las amenazas que están haciendo funcionarios del Palacio Nacional contra dirigentes opositores por haber hecho críticas al gobierno.

De igual forma, el expresidente de la Junta Central Electoral también denunció que esos funcionarios están profiriendo amenazas contra candidatos de la oposición, lo que atribuyó a la aplicación de la Ley 1-24 que creo la Dirección Nacional de Inteligencias.

“Y hoy con esa ley los opositores están siendo espiados, aquí hay candidatos a los cuales funcionarios públicos al más alto nivel del Palacio Nacional los han estado llamando para amenazarlos, a dirigentes opositores y a candidatos los han estado llamando para amenazarlos por declaraciones que han hecho, en los próximos días se va a ver, porque eso va a salir documentado”, Reiteró Rosario Márquez al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El dirigente opositor dijo que eso es parte de lo que la comisión de la alianza Opositora Rescate RD presentará ante la Organización de Estados Americanos en Washington, “esas amenazas que se hacen directamente desde el Poder Ejecutivo”.

“Y se van a poner en evidencias los mecanismos de compras que han utilizado el Poder Ejecutivo al servicio del Partido Revolucionario Moderno, y las violaciones que mantiene el presidente de la República que la Ley Electoral le prohíbe hacer inauguraciones 60 días antes de las votaciones, y él la sigue haciendo”, agregó.

Roberto Rosario recordó que Participación Ciudadana le solicitó al presidente Luis Abinader que suspenda La Semanal, rueda de prensa que hace todos los lunes, porque la utiliza para proyectar su imagen como candidato presidencial, y no le hizo caso, y ha continuado realizándola.

Dice tomarán acciones para evitar que el día de las elecciones el PRM se sirva con la cuchara grande

Roberto Rosario dijo que hay una serie de actividades coordinadas por parte de la Alianza Opositora Rescate RD, las cuales se terminaron de validar en una reunión que sostuvieron Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, horas antes de que se diera a conocer el documento público el lunes de la pasada semana.

“Ahora anuncié lo de la OEA, pero igual que esa hay otras actividades, incluso, de poblaciones específicas donde iremos unidos y les daremos las manos a muchos de nuestros candidatos que tenemos unificados a las senadurías, y en adición a eso, vamos a tomar algunas acciones que van a garantizar que el día D de las elecciones el partido de gobierno no se sirva con la cuchara grande”, adelantó el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Rosario indicó que, “Hay una de dos, o la Junta Central Electoral pone orden, o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones, si el Partido Revolucionario Moderno se instala, nosotros nos instalamos, si no nos dejan instalar, no lo dejamos a ellos que se instalen”.

“Entonces la Junta tendrá que jugar su papel de árbitro, o garantiza que estemos en igualdad de condiciones, o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones”, recalcó.

Con respecto a las posibilidades de la oposición de cara a las votaciones del próximo 19 de mayo, Roberto Rosario dio por un hecho que en el país habrá una segunda vuelta, y por lo tanto, el PRM y el presidente Luis Abinader serán desalojados del poder.