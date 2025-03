Roberto Rosario revela porqué le quitaron la visa estadounidense

El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, rompió el silencio la noche de este martes, y reveló que provocó el retiro de su visa de los Estados Unidos hace mas de 10 años.

En la entrevista 55 minutos de la periodista Julissa Céspedes de CDN canal 37, dijo que la acción la ejecutó el entonces embajador de ese país en la Republica Dominicana, James Walter Brewster, por su negativa a nacionalizar indocumentados haitianos.

Motivó que 4 años después de la cancelación del visado, le reveló el expresidente de la Republica Danilo Medina, en un encuentro la Casa de Gobierno.

«Usted me quiso hacer un juicio político en el año 2014, y me llevó a la Cámara de Diputados, como es posible que a mí me retiraran la visa y usted permitiera que se vendiera la imagen de que fue por un hecho de corrupción, y él me responde tu sabes bien por qué te quitaron la visa», recordó.

Roberto Rosario y Danilo Medina/ Archivo

«El día que te quitaron la visa el embajador vino donde mí a las 11:00 de la mañana, y él me dijo que fue por el tema haitiano, y le digo primera vez que me dan esa información», indicó le afirmó el exmandatario.

Rosario aseguró que desde ese día miércoles 8 de junio del 2018, no volvió a dirigirle la palabra a Medina.

Antecedentes de la regularización de «indocumentados haitianos» según Rosario

«Todo empezó cuando yo llego a la Junta Central en el 2003, la junta de ese momento creo un junta de modernización de la que yo era miembro, esa comisión hizo un estudio del registro civil del órgano y descubrimos que el 94% eran manuales», subrayó el exfuncionario.

«Al modernizar ese registro se contrató una compañía. En el 2006 no dimos cuenta que había una serie de irregularidades, como adulteración en documentos, no salimos a buscar eso, pero la investigación lo arrojó», narró.

Imagen de indocumentados haitianos, plan impulsado por Roberto Rosario/ archivo

Explicó que con las anomalías que arrojó la fiscalización del registro civil, donde se manipulaban según el exfuncionario esos documentos, se creo un nuevo sistema de verificación que creo resistencia de Haití.

«Cuando nacen esos niños en el país, y los padres están en condición irregular se envía ese documento a a la embajada de origen y ellos se niegan a recibirlo. Haití tiene una agenda que tiene que ver con el subdesarrollo», dijo.

«En medio de todo esto una serie de organizaciones de la sociedad civil y políticos abrazaron esa agenda, se fueron en debilitar las políticas publicas que se estaban aplicando», lamentó el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Reunión con Brewster

El abogado expreso que el impase comienza por el controversial encuentro James Walter Brewster, donde asegura se le quiso imponer la «agenda haitiana».

«Esa reunión con el iba a ser complicada porque yo estaba organizando unas elecciones en ese momento, y yo estaba muy complicado. Yo le puse una cita para dentro de 15 días y ese señor se molesto, entonces llamó al presidente de la República, y me dijo que yo le había creado un problema con los Estados Unidos, porque el quiere reunirse contigo y yo le puse una cita muy lejos», destacó.

«Recibo al embajador . Ese señor empieza a decirme que yo lo había hecho quedar mal con su departamento de Estado, que yo era un mentiroso, usted publicó un listado que decía que todo el que aparecía ahí, podía ir a las oficialías, y se le iba a dar su documento, dije as mismo así mismo es», describió.