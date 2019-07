Roberto Salcedo: ningún sector del PLD puede ganar las elecciones sin el apoyo del presidente Danilo Medina

El exalcalde del Distrito Nacional y aspirante a la senaduría de la capital, Roberto Salcedo, expresó que quien tenga los números y gane la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe recibir el apoyo de toda la organización porque la unidad es la garantía de éxito de cualquier partido político.

“El que tenga los números y gane ese proceso interno, llámese como se llame no quiero citar nombres, todos debemos cerrar filas porque quienes han sido más contestatarios contra el presidente de la República y el gobierno están hablando de unidad, pero la unidad no puede ser solamente para un lado”, subrayó el también miembro del Comité Central del PLD, al ser entrevistado por Pablo McKinney en su programa para Color Visión.

Sostuvo que ningún sector del PLD puede ganar las elecciones sin el apoyo del presidente Danilo Medina. “¿Puede un candidato llámese como se llame ganar las elecciones al margen del apoyo del presidente de la República?”, se preguntó.

Salcedo sostuvo que es una pena que la organización haya llegado a los niveles de confrontación interna que ha tenido en los últimos tiempos. “No nos imaginamos que se podía llegar al nivel de irrespeto que se llegó hacia la figura del presidente de la República, calificar al presidente de la República de dictador fue un acto de osadía suprema, un hombre que ha dado demostraciones de ser un demócrata a carta cabal”, se quejó.

Fue reiterativo en criticar que desde el PLD se “montó una campaña agresiva y grosera en contra del presidente”. Salcedo puntualizó que el pasado miércoles se reunió con el presidente Danilo Medina y que está distendido y trabajando como si estuviera reinaugurando un gobierno. “El presidente entiende que ha hecho una buena obra de gobierno y que debe terminar bien, ese es el presidente que acabo de ver”, refirió Salcedo.

Salcedo dice tiene amplia ventaja en las encuestas

El precandidato a senador del Distrito dijo que va a las primarias a pesar de que las encuestas le otorgan un posicionamiento holgado frente a los demás aspirantes del PLD. “Cuando hacen las mediciones salgo muy alto, pero es fruto de un trabajo continuo y por eso el partido me motiva para que inscriba mi candidatura a la senaduría del Distrito Nacional”, aseguró Salcedo.

El político dijo que esa base de apoyo que tiene en los votantes se debe a su trabajo al frente de la alcaldía y que todavía sigue visitando los barrios para resolver los problemas de la comunidad.

Salcedo sostuvo que las heridas que dejó el pasado proceso electoral en el que perdió la alcaldía, son situaciones que él deja en el marco de la política y no lo lleva al plano personal. “Ocurrieron cosas, fíjese que se creó una comisión para investigar lo que había ocurrido no solo en el Distrito Nacional, sino lo que había ocurrido en otros puntos de la geografía, pero no pasó nada; esos fueron eventos que eché a un lado porque tenía que seguir transitando, no podía detenerme y hacer de esto una gran frustración”, señaló.

Impulsaría proyecto Ley protección a producción televisiva local

El aspirante a la candidatura a la senaduría del PLD en la capital agregó que si llega al Congreso impulsará un proyecto de Ley que proteja a la producción de la televisión local porque está atravesando por momentos críticos.

“Uno de los propósitos es llevar al Senado ese proyecto, recoger el borrador que se ha hecho, mejorarlo y llamar a un escenario de concertación y de reflexión; por ejemplo, la Ley de Cine ha funcionado perfectamente bien y se ha creado una industria extraordinaria”, argumentó.

Sostuvo que el Estado está compelido a proteger la industria local de la televisión hasta por la preservación de la cultura. “La invasión que estamos recibiendo de contenido foráneo, está literalmente sustituyendo el contenido local”, observó Salcedo.