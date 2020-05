Robinson Canó “Dinero afecta a jugadores”

Robinson Canó es un pelotero de gran experiencia en Grandes Ligas y cuando habla se le debe poner mucha atención.

“Hay que respetar el juego, hay que ser el primero en llegar al estadio, sobre todo cuando uno recibe un contrato millonario”, expuso durante una entrevista en la edición sabatina de Z-Deportes.

A juicio del estelar intermedista de los Mets de Nueva York Robinson Canó, los peloteros deben respetar el juego y dar el ejemplo con su entrega diariamente.

“Hay jugadores que le dan US$ 100 millones y luego no sienten ese respeto al juego. Debes ser el primero en llegar al estadio y dar el ejemplo con tu entrega. Yo me siento ser un privilegiado de recibir tanto del béisbol y de los fanáticos”, manifestó Canó.

Sobre Teixeira

El jugador de los Mets, ex de los Yanquis, expresó que no le parece correcto el comportamiento de Mark Teixeira de hacer críticas de distintas índoles en la radio, pues considera que el ex primera base debe disfrutar su retiro y sentirse bien por lo fajador que fue.

Llama jóvenes a perseverar

Robinson Canó firmó para los Yanquis de Nueva York, una franquicia que se ha caracterizado por darle la oportunidad a jugadores ya probados en las Mayores, aunque eso cambió un poco la pasada campaña. Esas medidas hacían su ascenso algo difícil, pero no desmayó.

“Se decía que los Yankees no tenían muchachos jóvenes, sino jugadores ya hechos, yo era el más joven. Mucha gente decía que ojalá y me cambien, pero me dieron la oportunidad”, comenta, al agregar que Dios le ha dado más de lo que él merece.

Sobre el uso de la sabermetría tiene sus criterios, pero al final, se ajusta a lo que dicte el mercado, ya que se considera un empleado, y bien pago, y no pelea por eso.

Dice que ya cumplió por su error

Con relación a la suspensión de la cual fue objeto por el uso de sustancias prohibidas, Canó afirmó que dicho inconveniente es algo ya superado, olvidado y que no le afecta. El nativo de San Pedro de Macorís entiende que fue un error, pero que debe continuar adelante. En ese sentido, agradece a su familia y amistades por el apoyo que le dieron en ese momento negativo de su carrera, al que asegura le dijo “bye bye”. Lo ocurrido Canó lo ve como una piedra en el camino.