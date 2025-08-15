A solicitud del Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, imputado de sustraer dos anillos de oro de alto valor histórico del Instituto Duartiano.

La solicitud presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), indica que el hecho delictivo ocurrió el 5 de agosto de 2025, alrededor de las 12:35 de la tarde, en la calle Isabel La Católica núm. 308, sector Ciudad Colonial, del Distrito Nacional.

El imputado solicitó un tour a la secretaria del Instituto Duartiano y, mientras simulaba esperar, ingresó al salón de exhibición, de donde sustrajo dos anillos: uno con el rostro del prócer Juan Pablo Duarte y Díez, y otro con una piedra de rubí, regalo de Duarte a su prometida Prudencia Lluberes Álvarez, ambas piezas con un gran valor histórico para el país.

Durante las investigaciones, el 9 de agosto, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, identificaron a un hombre de tez clara, vestido con poloche blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar y coincidía con las imágenes captadas durante el robo. Posteriormente, fue visto desplazándose por la avenida Isabel La Católica.

El sospechoso se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez (El Cojo) y admitió haber sustraído los anillos.

El 11 de agosto de 2025, Féliz Rodríguez fue arrestado en virtud de la orden judicial núm. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público otorgó a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano, que sancionan el robo y el hurto, respectivamente.

Féliz Rodríguez cumplirá la medida impuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo Hombres.

El tribunal fijó la audiencia para la revisión obligatoria de la medida para el próximo 18 de noviembre ante el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.